کاشت ۲۰۰۰ نهال در کوه آبیدر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های کوهنوردی بیش از دو هزار اصله نهال در کوه آبیدر سنندج کاشته شد.

در این برنامه جمعی که از سوی هیئت کوهنوردی کردستان فراخوان داده شده بود، کانون کوهنوردان کردستان، شماری از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان و گروه های کوهنوردی سنندج مشارکت داشتند.

مدیرعامل کانون کوهنوردان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه از این برنامه مردم استقبال خوبی به عمل آوردند و نهال های زیادی در کوه آبیدر سنندج کاشته شد.

صلاح حقیقان افزود: فرخوان برای برگزاری این برنامه از سوی هیات کوهنوردی کردستان صورت گرفته بود که کانون کوهنوردان استان و همچنین سازمان های مردم نهاد زیست محیطی هم مشارکت خوبی در آن داشتند.

وی افزود: بیش از دو هزار اصله نهال از سوی اداره کل منابع طبیعی استان برای این برنامه تامین شده بود که تمامی این نهال ها از صبح تا ظهر روز جمعه در مناطف مختلف کوه آبیدر سنندج کاشته شد.

مدیرعامل کانون کوهنوردان استان کردستان به دیگر برنامه مرتبط با هفته درختکاری و حفاظت محیط زیست اشاره کرد و افزود: همچنین به همت کانون گروه هفت نفر کوهنوردی صبح امروز کوه دماوند را فتح کردند.

وی بیان کرد: این صعود گروه کوهنوردی با شعار فرهنگ تربیت زیست محیطی را در کودکی به فرزندانمان بیاموزیم کوه دماوند در تهران را فتح کرده و فردا وارد سنندج می شوند.

حقیقان عنوان کرد: این گروه کوهنوردی به سرپرستی واسع سید موسوی کوهنورد برجسته کردستانی به این صعود اعزام شد و انتظار می رود که این گونه فعالیت ها زمینه را برای ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه فراهم کند.