استقلال اهواز چیزی برای از دست دادن ندارد/حضور جوانان دربازی فردا

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند ظهر جمعه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز در جمع خبرنگاران ورزشی تبریز اظهار داشت: فردا بازی مهم و حساس است و دو تیم برای کسب امتیاز و پیروزی به میدان می آیند.

وی با تاکید بر اینکه باید بازی فردا را پیروز شویم و رتبه خود را در جدول بهبود بخشیم، ادامه داد: فردا چهار نفر از بازیکنانم را به خاطر محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارم و برای همین فردا جوانانی را که اعتماد به نفس بالایی دارند جانشین این بازیکنان غایب می کنم.

کمالوند با اشاره به اینکه بازیکنان جوان تیمم به خوبی با دیگر نفرات هماهنگ هستند، گفت: باید فردا طبق برنامه های تاکتیکی و تیمی جلو برویم و از شرایط میزبانی و حضور هوادارانمان نیز استفاده کنیم و سه امتیاز را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص وضعیت حریفش در بازی فردا نیز گفت: استقلال اهواز موقعیت خوبی در جدول ندارد. با اینکه آنها خیلی خوب بازی می کنند و فوتبالشان تماشاگر پسند است ولی نتایجی خوب کسب نمی کنند.

وی در خصوص تمدید قراردادش با تیم تبریزی نیز گفت: تمدید قرارداد من با گسترش فولادی ها نشان از اعتماد متقابل من و مدیران باشگاه است و امیدوارم که با تمهیدات لازم سال آینده سهمیه آسیایی کسب کنیم.

کمالوند در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: مصطفی اکرامی و علیرضا لطیفی مصدوم هستند و محمد نصرتی و مگنو باتیستا نیز محروم هستند.