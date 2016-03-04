تعطیلی اجراهای تئاتر در ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند.
طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت
نمایش های کمدی روی صحنه به مناسب ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند.
طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت
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