  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

تعطیلی اجراهای تئاتر در ایام فاطمیه

تعطیلی اجراهای تئاتر در ایام فاطمیه

نمایش های کمدی روی صحنه به مناسب ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند.

طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت

کد مطلب 3572218
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها