الگوهای غربی کشور را به پیشرفت نمی رساند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری بر لزوم پیاده و نهادینه کردن سیره ائمه اطهار (ع) در جامعه تأکید کرد و گفت: با شیوه‌های الگوهای عربی کشور دچار پیشرفت و توسعه نمی‌شود.

وی جامعه خوب، هدفمند و بادیانت و سیاست را مستلزم پیروی از سیره ائمه اطهار (ع) انست و گفت: برای عزاداری‌های ائمه اطهار نیز باید سرمایه‌گذاری از سوی خیران صورت گیرد زیرا برای تداوم انقلاب باید هزینه و سرمایه‌گذاری کنیم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات و تمدید زمان رأی‌گیری افزود: حماسه‌آفرینی و حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی جای تقدیر و قدردانی دارد.

امام‌جمعه ساری تصریح کرد: با برگزاری پرشور انتخابات برگ زرین دیگری با حضور مردم ولایی استان رقم‌زده شد و این نشان‌دهنده ولایی بودن و قدرشناسی مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از برخی بداخلاقی‌ها در زمان انتخابات بابیان اینکه کسانی را که تهمت ضدانقلابی به من زدند را نمی‌بخشم، این افترا را بزرگ و غیرقابل‌بخشش دانست.

امام‌جمعه ساری در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از واردات بی‌رویه میوه به کشور افزود: واردات بی‌رویه به کشاورزی لطمه می‌زند درحالی‌که بسیاری از محصولات در کشور تولید می‌شود و باید برای جلوگیری از واردات بی‌رویه اقدام اساسی صورت گیرد.

آیت‌الله طبرسی همچنین با اشاره به در پیش بودن سال جدید از مسئولان خواستار رسیدگی به مشکلات کارگران استان شد و گفت: مسئولان امر نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران و بازنشستگان برنامه‌ریزی داشته باشند.