آلوده کردن عرصه های منابع طبیعی خیانت به نعمت های خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به سالروز تاسیس کمیته امداد به فرمان امام خمینی (ره) اظهار کرد: پرکردن شکاف طبقاتی و کم کردن فاصله بین دارا و ندار در جامعه از اهداف اصلی تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.

وی با بیان اینکه اسلام بر از بین بردن فاصله طبقاتی تاکید دارد تصریح کرد: همانطور که حضرت علی (ع) به مالک اشتر فرموده اند، باید بخشی از بیت المال صرف رفع مشکل نیازمندان شود و برای تصدی گری این کار باید فردی عادل و امین گماشته شود تا هم حافظ بیت المال بوده و هم از این بخش نیاز نیازمندان واقعی را حل کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر لزوم جاری بودن عواطف انسانی در جامعه خاطرنشان کرد: اسلام دین رافت و مهربانی است و همواره درباره کمک به مستمندان تاکید داشته است لذا باید همه مردم اهل نیکوکاری بوده و سنت حسنه احسان را زنده نگاه دارند.

آیت الله قربانی همچنین تاکید کرد: اگر چه نظام اسلامی یاری رساندن به نیازمندان را وظیفه خود می داند ودولت در این نظام عهده دار یاری رساندن است اما، مردم نیز نباید یاری به محرومان را از یاد ببرند.

حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی

امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت: در احادیث و روایات تاکید زیادی بر کاشت درخت و ایجاد سرسبزی و زندگی شده است.

وی همچنین به لزوم حفظ عرصه های منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: خداوند منابع طبیعی را برای حیات انسان ها آفریده و آنسان نیز موظف است در حفظ و صیانت از این منابع کوشا باشد و از ایجاد هرگونه آلودگی و بی نظمی در طبیعت خودداری کند.

خطیب جمعه رشت خاطرنشان کرد: متاسفانه تولید بیش از حد زباله و پساب و روانه کردن آنها به رودخانه ها و سپس تالاب که همگی سرمنشاء حیات در استان هستند، خیانت بزرگ در حق منابع خدادادی است.

بد اخلاقی انتخاباتی لطمه به سلامت انتخابات

آیت الله قربانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ادعای جدید شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تصریح کرد: متاسفانه زمانه به جایی رسیده که کشورهای تروریست و حامی ترور خود را مدافع حقوق بشر دانسته و کشورهایی را که برای دفاع از حق مردم تلاش می کنند را تروریست می نامند.

وی افزود: تروریست خواندن حزب‌الله لبنان از سوی شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس یک ادعای باطل بیشتر نبوده و همانطور که سید حسن نصرالله نیز گفته، چنین اظهار نظراتی بی پایه و اساس است.

خطیب جمعه رشت همچنین به برگزاری پرشور انتخابات در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: حضور ۶۲ درصدی مرم گیلان پای صندوق های رای، نشان از رقم زدن حماسه ای بزرگ داشت.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه برخی در جریان انتخابات و بعد از آن دست به یک سری بد اخلاقی ‌های انتخاباتی زده اند تصریح کرد: آنچه مهم است، اینکه مردم پای آرمان های انقلاب ایستاده اند و حذف برخی شخصیت‌های انقلابی از خبرگان یا انگلیسی خواندن عده ای دیگر، جز جریحه دار کردن روحیه مردم عایدی دیگری ندارد.

آیت الله قربانی تاکید کرد: حفظ حرمت افراد واجب بوده و هرکس از هر جناحی که باشد، باید به این اصل پایبند بماند زیرا بی اخلاقی های انتخاباتی، به سلامت انتخابات لطمه وارد می کند.

وی همچنین درگذشت آیت الله واعظ طبسی را تسلیت گفت.