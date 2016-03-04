پزشکان درخت بکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی از تمامی آحاد شهروندان به ویژه همکاران ارجمند درخواست می نماید در آستانه روز درختکاری با غرس حداقل یک اصله نهال در این امر مهم محیط زیستی و سنت پسندیده مشارکت فعال داشته باشد.

عکس های ارسالی از طرف همکاران در کانال تلگرامی سازمان با نام آنها قرار خواهد گرفت.

روز درختکاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است.

در ایران این روز ۱۵ اسفند (۵ مارس) هر سال است.

در ایران هفته منابع طبیعی از ۵ تا ۱۲ مارس برای گرامیداشت گیاهان تعیین شده است.

این روز برای نخستین بار توسط جولیوس استرلینگ مورتون از ایالت نبراسکا در ۱۰ آوریل ۱۸۷۲ پایه گذاشته شد.

در ایالات متحده بعدها این روز (Arbor Day)، به چهارمین جمعه آوریل، منتقل شد. روز درختکاري بهانه‌اي است تا با كاشت درخت اين نماد زيبا و با شكوه طبيعت قدمي براي حفظ محيط زيست برداشته و آنرا احياء کنيم.

امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان نقش مهم تری در زندگی بشر ايفا مي كنند، از سويی مقدمات پيشرفت بيشتر صنعت و فناوري را موجب مي شوند و منابع تامين كننده محصولاتی نظير وسايل چوبي، مبلمان، لوازم التحرير (كاغذ، انواع مدادهاي مختلف) ‌الوار و هزاران محصول ديگر محسوب مي شوند و از سوي ديگر به منزله ريه هاي يك شهر تلقي شده و نقش مهمي در تامين سلامت اعضاي جامعه را ايفا مي كنند. لذا از جامعه فرهیخته پزشکی کشور به عنوان یکی از گروه های الگو و مرجع درخواست می گردد در هفته درختکاری ضمن تشویق و تحریض دیگران خود نیز مشارکت فعال داشته باشند.