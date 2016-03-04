درختکاری علاج مصیبت های ناشی از پخش گاز کربن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: این ایام همزمان با تشکیل کمیته امداد به فرمان امام راحل در ۱۴ اسفند سال ۵۷ در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی است. انفاق فی سبیل الله و تکلیف انسان ها در این رابطه بسیار باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: کمک به محرومان و سائلان تنها خاص اشخاص نیست بلکه با شرایط موجود که مشکلات اقتصادی هم بسیار است سازمان ها نیز باید در این امر خیر همکاری داشته باشند.

امام جمعه اهواز تصریح کرد: مثلا مجموعه ای تقاضای پرداخت قسطی بدهی های برق خود را دارد ولی همکاری نشده و باعث قطعی برق آن مجموعه و وارد شدن صدمات مختلفی به کارکنان و مردم می شود. در چنین شرایطی باید دست همدیگر را گرفته و نباید بدرفتاری کرده و بر سر همدیگر بزنیم.

جزایری بیان کرد: مردم و حتی موسسه ها، سازمان ها و مجموعه ها مکلف به اجرای این احکام الهی و کمک به محرومان هستند.

وی با اشاره به ۱۵ اسفند روز درختکاری گفت: امروز هم مقداری نهال آورده و بین مردم توزیع می شود تا آنها را در منزل یا فضای بیرون از آن بکارند. کاشت درخت بر اساس روایات دینی و تأکید بزرگان جزو باقیات و صالحات انسان محاسبه خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان عنوان کرد: قطع درخت برای ساختمان سازی عذاب سخت دنیوی را به دنبال خواهد داشت، برکت از مال قطع شده و اتفاقات ناگواری گریبانگیر آن انسانی که درخت را قطع کند، می شود.

جزایری یادآور شد: امروز در دنیا به ویژه در کشور این مسئله مطرح است که با کارخانجات سوخت فسیلی گاز کربن در فضا پخش شده و چندین ضرر به ما وارد می کند.

وی ادامه داد: بالا رفتن درجه حرارت کره زمین، توسعه پیدا کردن بیابان ها، تخریب لایه اوزون و کاهش نزولات آسمانی از جمله ضررهای ناشی از پخش شدن گاز کربن است که علاج این مصیبت ها توسعه فضای سبز و درختکاری است.

امام جمعه اهواز با تأکید بر لزوم درختکاری گفت: باید به خود و نسل های آینده ترحم کنیم تا بتوانیم در این امر خیر سهیم و شریک باشیم.

جزایری با گرامیداشت حماسه هفت اسفند بیان کرد: شرکت مردم کشور به ویژه ولایتمدار خوزستان در انتخابات بسیار خوب و چشمگیر بود. این حضور پررنگ مایه امیدواری و دلگرمی برای مؤمنان و سایر دوستداران ایران در دنیا می شود و ملت ما بحمدلله فهیم و بصیر است و دوست را از دشمن تشخیص می دهند.

وی با تسلیت رحلت نماینده ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی مرحوم آیت الله واعظ طبسی اظهار کرد: آیت الله واعظ طبسی عالم مجاهد بوده و مدت طولانی در زندان شاه و تحت فشار شکنجه های بسیار، منبرهای انقلابی در زمان طاغوت برپا کرد.