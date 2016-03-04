به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی در آئین وحدت بخش نمازجمعه سمنان به میزبانی مصلای این شهر، با اشاره به اینکه دیگر از زمان رقابت های انتخاباتی گذشته و حال نوبت رفاقت و همدلی است، تاکید داشت: مردم با شرکت در انتخابات هفتم اسفند ماه ندای رهبری را لبیک گفتند و با حضور پر شور خود نشان دادند که رهبری و نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند.

وی افزود: مردم بزرگ کشورمان بار دیگر حماسه‌ای شگرف و عظیم در انتخابات خلق کردند و این حضور پیام‌های متعددی برای دشمنان داشت لیکن امروز همه باید به منتخبان ملت کمک کنند تا بتوانند کشور را در مسیر رشد و ترقی هدایت کنند.

مسئولان به فکر رفع معضل بیکاری باشند

امام جمعه سمنان و عضو دوره های چهارم و پنجم خبرگان رهبری، با بیان اینکه مردم وظیفه خود را با حضور در انتخابات انجام دادند حال نوبت مسئولان است که به وعده ها عمل کنند، گفت: بیکاری و مسائل اقتصادی از جمله مشکلات جامعه است و مسئولان باید برای رفع این مشکلات اقدامات کاربردی و جدی انجام دهند.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه مردم با وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی پای صندوق های رای آمدند، تصریح کرذ: منتخبان مردم نیز در مجلس شورای اسلامی امروز باید عملکرد مثبتی از خود نشان دهند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود درگذشت آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت و بیان داشت: آیت الله واعظ طبسی، عالمی برجسته و فقیهی انقلابی بود. همچنین وی از افراد مورد علاقه امام خمینی(ره) و یکی از مبارزان بزرگ مشهد بود که تا آخرین لحظه عمر در تربیت طلاب کوتاهی نکرد.