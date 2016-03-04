برگزاری اولین جشنواره سراسری شنا و سلامت در رده سنی۱۱سال به بالا

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه این دوره از جشنواره به همت هیئت شنای آذربایجان شرقی به منظور جذب استعدادهای برتر، در چهار رده سنی با حضور شناگران پسر از شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی در استخر المهدی شهرستان اهر برگزار شد.

گفتنی است در پایان و در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال و در۵۰ متر آزاد پویا رضا پسند از تیم شهرستان اهر، عطا قاسمی از تیم آموزش و پرورش تبریز و مبین درخشان اسکویی از تیم آموزش و پرورش تبریز، در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال و در ۱۰۰ متر آزاد دانیال گندمی از تیم آموزش و پرورش، امیر اصلانی از تیم کوثر تبریز و سجاد حیدری از تیم آموزش و پرورش تبریز برتر شدند.

همچنین در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال و در ۱۰۰ متر میر علی اصل مکاری پور از تیم کوثر تبریز، فرشاد صادقی از تیم آموزش و پرورش تبریز و پیام خادم از تیم کوثر تبریز و در رده سنی بالای ۱۷ سال و در ۱۰۰ متر آزاد نیز بهزاد نوبری پور از تیم کوثر تبریز، پیام خادم از تیم کوثر تبریز و عباس جهانگیری از تیم کوثر تبریز عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.