به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل خطاب به منتخبین مردم استان اضافه کرد: امانت بزرگی به دست شما سپرده شده و باید کاری کنید که ملت وثوق خود را به شما پس نگیرند.

وی در عین حال با اشاره به وظیفه مهم منتخبین در قبال کشور و انقلاب ادامه داد: منتخبین راه یافته به مجلس توجه کنند که در حفظ عزت ملت و کشور نیز مسئولیت بسیار خطیری دارند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نوع ترکیب منتخبین در این دو انتخابات، آن را نشانه بزرگ رقابت جدی و مردم سالاری واقعی و الگویی بزرگ برای تمام کشورها دانست.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات در ایران تشریفاتی و مهندسی شده نیست، افزود: در انتخابات کشور نتایج را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و حرف ملت در تمام این عرصه ها فصل الخطاب است و این بزرگترین اکرام از انقلاب اسلامی به ملت است.

عاملی براین اساس به سلامت انتخابات در کشور اشاره کرد و بیان داشت: تردیدی در سلامتی نظام انتخاباتی ایران اسلامی نیست، در انتخابات گذشته نیز دقیقا همین نظام انتخاباتی حاکم بود و این شبهه دشمنان که می گویند «رای من کو» مضحکه بزرگی است.

وی در عین حال با اشاره به برخی مسایل مطرح شده، از مردم شمال استان خواست که هیچ وقت بدون سند و حجت در حق هیچکس، سخنی را نپذیرند.

امام جمعه اردبیل انتخابات هفتم اسفندماه را حماسه و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و به مناسبت انتخاب مجدد خود توسط مردم استان جهت نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، از حسن اعتماد مات انقلابی و همیشه در صحنه استان قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور آذربایجان، این سفر را مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: حضور رئیس جمهور آذربایجان در بحرانی ترین وضع اقتصادی و سیاسی این کشور صورت گرفته و آذربایجان باید بفمهد که نه روسیه، نه آمریکا و نه اسراییل، بلکه فقط ایران در روز مبادا به کمک آنها خواهد شتافت.

عاملی به دیدار این مقام همسایه شمالی کشورمان با رهبر انقلاب نیز اشاره کرد و سفارشات رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور آذربایجان را بسیار مهم و آن را رمز عزت، اقتدار، استقلال و پایداری آذربایجان دانست.

وی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، متمولان استان اردبیل را به یاری رساندن و دستگیری از محرومین و مستمندان فرا خواند.