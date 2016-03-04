رعایت اخلاق انتخاباتی در دور دوم انتخابات مجلس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه باید نامزدهای انتخاباتی حاضر در دور دوم و اصحاب رسانه اخلاق مداری را اولویت کارهای خود قرار دهند تا دور دوم همانند دور اول انتخابات پرشور و با حضور اکثریت برگزار شود افزود: رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی تمامی کاندیداهای راه یافته به دور دوم ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن درصدد ایجاد اختلافات قومی مذهبی و دو دستگی در دور دوم انتخابات است ادامه داد: در حوزه انتخابی ارومیه دو نماینده سنی و دو نماینده شیعی به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند و دشمن نهایت تلاش خود را می‌کند تا از این پیشامد به نحو سودجویانه استفاده و اختلافات قومی مذهبی ایجاد کند تا بین مردم دو دستگی ایجاد شود.

امام جمعه ارومیه اظهار داشت: دین مبین اسلام قومیت، رنگ و نژاد را موجب برتری ندانسته و بر روی این افکار قلم کشیده است بلکه کسی که تقوای زیادی داشته باشد نزد خداوند متعال با ارزش و دارای رتبه بالاتری است و اگر کسی این عوامل را سبب برتر بودن کسی بداند جاهل است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی افزود: نباید مسلمانان از شبکه‌های خارجی و صهیونیستی خط مشی بگیرند چرا که عوامل این شبکه‌ها به دنبال سوق افکار مردم به سوی افکار خود هستند تا افراد مورد قبول آنان مورد حمایت مردم قرار گیرد چون به این طریق کارهای خود را در کشور اعمال می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، دوری از محرمات و اطاعت از دستورات خداوند متعال اظهار داشت: از تمام مردم به سبب شرکت در انتخابات و شور و شوق انتخاباتی تشکر می‌کنیم.

وی افزود: مردم با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حماسه‌آفرینی کرده و بار دیگر به فرمان مقام عظمای ولایت لبیک گفتند و پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.

امام جمعه ارومیه با دیدار هیئتی از کشور آذربایجان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در این جلسه ایشان با تکریم کشور جمهوری آذربایجان و اسلام محوری این کشور، خواستار آزادی هر چه بیشتر شیعیان در ایام عزاداری و انجام امور مذهبی شدند چون این آزادی سبب حمایت بیش از پیش مردم از دولت این کشور می‌شود و اگر مردم حامی حکومت نباشند حکومت از هم می‌پاشد.

در هفته منابع طبیعی و در آستانه‌ روز درختکاری، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه بعد از خطبه‌های نماز جمعه در محوطه‌ مصلای امام خمینی (ره) یک اصله نهال غرس کرد.