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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

رقابتهای کشتی جام یادگار امام (ره)- تهران؛

معرفی تیم‌های پنجم تا دهم/ فینال و رده‌بندی عصر امروز مشخص شدند

معرفی تیم‌های پنجم تا دهم/ فینال و رده‌بندی عصر امروز مشخص شدند

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه و با شرکت ۱۲ کشور خارجی در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات برای مشخص شدن تیمهای پنجم تا دهم این رقابتها امروز جمعه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
دیدار برای کسب مقام پنجم: آذربایجان ۶- گرجستان ۴
دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۱۰- عراق صفر
دیدار برای کسب مقام نهم: ایران Cـ ۶- بلاروس ۴
۵- آذربایجان ۶- گرجستان ۷- اوکراین ۸- عراق ۹- ایران Cـ ۱۰- بلاروس

کشتی فرنگی:
دیدار برای کسب مقام پنجم: ایران Cـ ۳ – قرقیزستان ۷
دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۶- بلغارستان ۴
دیدار برای کسب مقام نهم: مجارستان ۸- آذربایجان Bـ ۲
۵- قرقیزستان ۶- ایران Cـ ۷- اوکراین ۸- بلغارستان ۹- مجارستان ۱۰- آذربایجان Bـ

همچنین عصر امروز رقابتهای رده بندی و فینال این مسابقات به شرح زیر برگزار می شود:

کشتی فرنگی:
رده بندی: ایران Bـ - ارمنستان
فینال: ایران Aـ - آذربایجان Aـ

کشتی آزاد:
رده بندی: ایران Bـ - یونان
فینال: ایران Aـ - ارمنستان

کد مطلب 3572283

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