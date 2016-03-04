به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات برای مشخص شدن تیمهای پنجم تا دهم این رقابتها امروز جمعه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

دیدار برای کسب مقام پنجم: آذربایجان ۶- گرجستان ۴

دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۱۰- عراق صفر

دیدار برای کسب مقام نهم: ایران Cـ ۶- بلاروس ۴

۵- آذربایجان ۶- گرجستان ۷- اوکراین ۸- عراق ۹- ایران Cـ ۱۰- بلاروس

کشتی فرنگی:

دیدار برای کسب مقام پنجم: ایران Cـ ۳ – قرقیزستان ۷

دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۶- بلغارستان ۴

دیدار برای کسب مقام نهم: مجارستان ۸- آذربایجان Bـ ۲

۵- قرقیزستان ۶- ایران Cـ ۷- اوکراین ۸- بلغارستان ۹- مجارستان ۱۰- آذربایجان Bـ

همچنین عصر امروز رقابتهای رده بندی و فینال این مسابقات به شرح زیر برگزار می شود:

کشتی فرنگی:

رده بندی: ایران Bـ - ارمنستان

فینال: ایران Aـ - آذربایجان Aـ

کشتی آزاد:

رده بندی: ایران Bـ - یونان

فینال: ایران Aـ - ارمنستان