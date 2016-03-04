خدمات ارزنده آیت الله طبسی برای انقلاب و ایجاد وحدت قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی غلام نبی توکلی امام جمعه اهل سنت تایباد در خطبه های نماز جمعه این هفته این شهرستان بیان کرد: آیت الله واعظ طبسی از یاران امام خمینی و رهبر انقلاب بودند و خدمات ایشان بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه ایشان همیشه به دنبال وحدت بین مردم و مذاهب بودند اظهار کرد: خدمات ارزنده ایشان برای به ثمر نشستن انقلاب و همچنین وحدت بین مذاهب بر هیچ شخصی پوشیده نیست.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نماینده منتخب مردم که رای اکثریت مردم را بدست آورده است باید به وعده خود جامه عمل بپوشاند اظهار کرد: مردم شهرستان تایباد باحضور حداکثری خود در پای صندوق های رای جواب دشمنان را دادند و نقشه های شوم آنها را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور پر شور وظیفه نمایندگان و مسئولان را برای پاسخ به مطالبات مردم سنگین تر کرده است.

مولوی غلام نبی توکلی در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: حضور ۷۰ درصدی مردم حوزه انتخابیه تایباد در انتخابات نشان از عشق به نظام، انقلاب و رهبری است و مردم برگ زرین دیگر برافتخارات شهرستان افزودند .

وی افزود :نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی بایستی مشکلات مردم را رفع کند و برای بیکاری و وضعیت معیشتی مردم چاره اندیشی کند.