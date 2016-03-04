نمایندگان منتخب ترویج فرهنگ اسلام و انقلاب را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر اینکه وظایف نمایندگان مجلس مشخص است و مهمترین و اصلی ترین وظیفه یک نماینده در مجلس شورای اسلامی، ترویج فرهنگ اسلامی است، اظهار داشت: نمایندگان منتخب مردم باید ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ انقلاب اسلامی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی بیان کرد: مردم در همه نقاط کشور از جمله استان یزد به مسئولیت خود عمل کردند و اکنون نمایندگان منتخب باید به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند.

ناصری تصریح کرد: وعده هایی که به مردم داده شده باید جامه عمل پوشانده شود ضمن اینکه نمایندگان بدانند که آنها فقط نماینده یک گروه خاص از مردم نیستند بلکه نماینده همه مردم هستند و باید به وظایف خود در قبال همه عمل کنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: نمایندگان همچنین مطلع باشند که دشمن در صدد نفوذ است و منتخبان مردم باید در چنین شرایطی از دستاوردهای نظام به خوبی محافظت کنند و در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند.

وی بیان کرد: به طور قطع در این دوره از انتخابات، اختلاف سلیقه‌هایی وجود دارد اما نمایندگان مجلس باید در این زمینه تدبیر داشته باشند و تلاش کنند تا این اختلاف‌ها را متعادل کنند و آن را در نظرات مدیریتی دخیل نکنند.

خطیب جمعه یزد، درگیری‌های گروهی و جناحی را آفتی بزرگ برای کشور و نظام دانست و افزود: این درگیری‌ها از پیشرفت و توسعه علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور جلوگیری می‌کند و باید به شدت از آن پرهیز شود.

وی تاکید کرد: وحدت در هر حالی باید حفظ شود و انسجام و یکپارچگی ملت و مسئولان قوا باید در برابر استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود زیرا در غیر این ‌صورت، دشمن از تفرقه و نفاق به نفع خود سوءاستفاده خواهد کرد.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته تربیت اسلامی عنوان کرد: تربیت اسلامی به ویژه در مدارس استان یزد باید مدنظر و مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا دشمن بسیار نزدیک است و با وسایل ارتباطی که امروز در اختیار ما است، در خانه‌های ما سنگر گرفته و در صدد آسیب واردن کردن به بنیان خانواده است.