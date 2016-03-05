مدیران شهرداری با موشهای خزانه شهر برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در شبکه اجتماعی خود با طرح این پرسش که چرا مدعیان مدیریت جهادی با موش های خزانه شهر مقابله نمی کنند، افزود: به مراسم اختتامه کارگاه‌های روش‌های نوین مبارزه با جانوران موذی شهری دعوت شده بودم، بر اساس اعلام مسئولان شرکت ساماندهی که مقابله با جانوران موذی را به عهده دارد و بر اساس سرشماری صورت گرفته، تعداد موش های شهر تهران، طی یک ساله گذشته و با اقدامات صورت گرفته از یک میلیون و ۸۰۰ هزار موش به یک میلیون و ۴۰۰ هزار موش تقلیل یافته است.

وی اضافه کرد: این آمار نشان می دهد، افرادی که در این حوزه مسئولیت برعهده دارند، اراده انجام این کار را داشته اند و فقط شعار ندادند، به دنبال مطالعات تطبیقی و علمی و بر اساس شناخت آخرین روش‌های نوین در دنیا، تجهیزات و مواد لازم را تهیه کرده‌اند و نهایتا با عزمی راسخ، عملیاتی را انجام داده اند که حاصل آن چنین نتیجه ای بوده است. در صورت تدوام فعالیت های شرکت ساماندهی بدون شک تعداد موش های شهر تهران در تابستان سال آینده کمتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ایستاگرام خود ادامه داد: از قدیم الایام و در فرهنگ ما، موش را موجودی کثیف، دزد، پست و منشاء بسیاری بیماری‌ها شناخته ایم، از این رو مبارزه با این عامل فساد، مطالبه عمومی بوده، هست و خواهد بود. از این فرصت استفاده می کنم و به سطح بالاتری از مبارزه با فساد، یعنی مبارزه با فساد مالی و موش های خزانه شهر اشاره می کنم.

وی ادامه داد: کسی نمی تواند مسئول باشد، ادعای مدیریت جهادی داشته باشد و بنشیند و بگوید، متخلف را به من معرفی کنید! تا با آن برخورد کنم. این نگرش مدیریتی منفعلانه که باعث تقویت و ترویج فساد مالی خواهد شد، قابل پذیرش نیست. از یک مسئول که احساس وظیفه واقعی در قبال امانتی که به او سپرده شده دارد، انتظار می رود به صورت فعال و با روشهای علمی و استاندارد با فساد سیستم تحت امرش مقابله نماید.

حافظی تاکید کرد: امیدواریم مدیران ارشد شهری، تجربه اخیر شرکت ساماندهی را سرمشق قرار داده و در ماه‌های پایانی عمر مدیریت شان بر شهر، با عزمی جدی برای مبارزه با فساد مالی شهرداری گام بردارند و نام نیک از خود بجا بگذارند و گرنه چه بخواهند چه نخواهند، در سوءاستفاده های به عمل آمده، شریک خواهد بود.