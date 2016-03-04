حضور گسترده مردم در انتخابات اوج مردم سالاری دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان ضمن تشکر از حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه اظهارکرد: مردم در این انتخابات به نظام اسلامی رای دادند.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در این انتخابات بر مردم سالاری دینی در نظام اسلامی صحه گذاشتند، ادامه داد: میزان مشارکت مردم کرمان در این دوره از انتخابات ۶۲ درصد بود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از دموکرات ترین نظام های اسلامی است، گفت: برخی کشورها ادعای دموکراسی دارند اما میزان مشارکت مردم آنها در انتخابات ها به ۵۰ درصد هم نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در این دوره نیز اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را افزون کرد، ادامه داد: این انتخابات با توجه به حساسیت هایی که وجود داشت با حضور حداکثری مردم برگ زرین دیگری را در کارنامه نظام و مردم ایران اسلامی ثبت کرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فتنه ۸۸ دوباره تکرار شود، تصریح کرد: انتخابات یک چارچوب دارد و همه باید در این چارچوب از حق خود دفاع و حرفشان را به گوش مردم برسانند.

خطیب جمعه کرمان به هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و افزود: تهیه جهیزیه برای نوعروسان و فراهم کردن زمینه ازدواج آسان از مصادیق نیکوکاری است.

حجت الاسلام قاسمی زاده بر حمایت از تولید داخلی نیز تاکید کرد و ادامه داد: مردم با خرید تولیدات داخلی زمینه اشتغال جوانان کشورمان را فراهم کنند.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه با اشاره به آتش بس در سوریه گفت: آمریکا به دنبال تجزیه سوریه است چرا که سوریه را مخل امنیت اسرائیل می دانند.

حجت الاسلام قاسمی زاده با بیان اینکه رژیم صهیونیستی، آمریکا، عربستان سعودی و برخی کشورهای همسایه عربی که پشت پرده جنگ در سوریه هستند مجبور به قبول آتش بس شدند، ادامه داد: امنیت در سوریه برای نظام ما ارزش حیاتی دارد.