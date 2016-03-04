بیمارستان شفای فلاورجان بعد از ۲۵ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی پیش از ظهر جمعه در افتتاحیه بیمارستان شفا در شهر کلیشاد و سودرجان شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه کار اصلی در بیمارستان ها و مراکز درمانی به دست متخصصان و نیروهای متعهد انجام می شود و تجهیزات تنها مقدمه ای برای کار کردن است، اظهار داشت: سلامت در کشور ما پیش تر جزو اولویت ها نبوده و اگر هم توجهی به این مقوله می شده در کلانشهرها بوده است.

وی ادامه داد: از همین رو کار ساخت بیمارستان شفا در شهرستان فلاورجان اکنون بعد از ۲۵ سال به پایان رسید و می توان گفت مسئولان شهرستان نفس راحتی کشیدند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه برای تسریع در ساخت این مرکز درمانی من تماس های بسیاری را گرفتم که در مورد هیچ بیمارستانی تاکنون این کار را نکرده ام، افزود: از هفته آینده دو متخصص رادیولوژی در این بیمارستان حضور خواهند یافت.

وی همچنین از اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان به بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان خبر داد و گفت: این کار باید در منطقه قهدریجان اجرایی شود و مسئولان نیز برای تامین اعتبار به ما کمک کنند.

قاضی زاده هاشمی افزود: در کشورهای همجوار ایران طی دو سال سه هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی ایجاد می شود و این در حالی است که در کشور ما با وجود همه تلاش ها امسال هزار تخت و نزدیک به دو برابر آن در وزارت بهداشت ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه دانش و فناوری ساخت بیمارستان در کشور ما باید به اندازه علمی باشد که روز به روز در حال پیشرفت است، گفت: یکی از راه های رفع برخی مشکلات جذب سرمایه های سرگردان از دیگر کشورهای جهان به داخل است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هرنوع جذب سرمایه به معنای نفوذ نیست، افزود: کشور چین به رغم سرمایه های زیادی که از امریکا به خود جذب کرده اما همچنان استقلال خود را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با تعامل بیشتر دولت و مجلس در آینده ۲۰ هزار تخت را به مردم تحویل دهیم چراکه آمار این اقدام در گذشته به صورت سالانه یک هزار و ۶۰۰ تخت بود.

قاضی زاده هاشمی در پایان جذب سرمایه بخش خصوصی و همکاری دولت را راهکار اجرای این تصمیم عنوان کرد.