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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

امام‌جمعه ابرکوه:

نمایندگان منتخب از مجلس ششم عبرت بگیرند

نمایندگان منتخب از مجلس ششم عبرت بگیرند

یزدـ امام ‌جمعه ابرکوه گفت: نمایندگان منتخب مردم باید از مجلس ششم درس بگیرند تا دچار کج‌روی نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ابرکوه با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات، پاسخ به ندای رهبری بود، اظهار داشت: نمایندگان منتخب مردم باید با حرکات، اعمال و رفتار خود امانتدار رأی مردم باشند و خدمت شایسته به آنان را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: آنان باید منش جهادی را دراندیشه و عمل خود نشان دهند و برای خدا در راه خدمت به خلق خدا کار کنند، برنامه و وظایف نمایندگی خود را که بر آن سوگند می‌ خورند بدانند و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند.

حسینی بیان کرد: نمایندگان منتخب در تهران و دیگر شهرها بدانند که اقبال دنیا برای هیچکس همیشگی نیست و در بوته آزمون هستند و ملت هر لحظه آنان را رصد می‌کنند بنابراین از کج‌روی های عناصر نفوذی در مجلس ششم درس بگیرند و منحرف نشوند.

خطیب جمعه ابرکوه ابراز داشت: از آنان می‌خواهیم که به فکر پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زای کشور بوده و نسبت به وضعیت کشور و تهدید دشمن حساس و وظیفه‌شناس باشند و از پشتوانه عظیم ملت و آراء خود در راستای حفظ انسجام و اقتدار ملی و سرعت بخشیدن به مسیر پیشرفت کشور و قرار دادن کشور بر قله عزت و افتخار و بهره‌برداری کننده از طرح مسائل جناح چپ و راست خودداری کنند، زیرا همه دلسوز و خادم کشور امام زمان (عج) هستند.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته تربیت اسلامی اظهار داشت: حوزه پرورشی آموزش‌ و پرورش نقش اساسی در امر پرورش شخصیت دینی فرزندان مردم‌ دارند و در دیدار با مربیان پرورشی ابرکوه گفتم که سلامت معنوی و اخلاقی و شخصیتی دانش آموزان وفق مراد است ولی اگر یک دانش‌آموز، انحراف اخلاقی یا اعتقادی پیدا کرد و به سمت خلاف کشیده شد، به تعبیری مریض شده است و باید به ‌سرعت او را درمان و معالجه کرد.

حسینی ادامه داد: گزارشی که از حوزه فعالیت پرورشی شهرستان داریم، خوب است اما ظرفیت این شهرستان فراتر از کارهای انجام‌ گرفته است و نباید به وضع موجود بسنده شود و دانش آموزان را با قرآن ونهج البلاغه، مسجد نمازهای جمعه و جماعت مأنوس کنید.

وی افزود: راه تربیت، راه عبودیت حضرت حق است و بچه‌ها را با شخصیت دینی پرورش دهید، اولیاء بیش از این دلسوز باشند و از مربیان بخواهند و خانه با مدرسه همکاری کند تا به لطف خدا فرزندان ما رشد علمی و معنوی و اخلاقی داشته باشند.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز روز احسان و نیکوکاری است، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های برجسته و انسانی جامعه اسلامی، شاخصه احسان و نیکوکاری است و این ویژگی از آموزه‌های مکتب وحی است که خدای متعال در جای جای قرآن بر این مهم تاکید کرده است.

وی افزود: به ما توصیه ‌شده همان‌گونه که خداوند در حق تو احسان و نیکویی دارد تو هم بر حق بندگان خدا محسن و نیکوکار باش و نامگذاری امروز به نام احسان و نیکوکاری یا هفته‌ای به این عنوان، با هدف ترویج روح انفاق در جامعه است.

حسینی ادامه داد: همه وظیفه ‌دارند گرفتاران را در درد و رنج و محرومیت تنها نگذارند و مددرسان آنان باشد و این خصلت برای بشر یک وظیفه انسانی و برای مسلمان یک وظیفه دینی است.

امام‌جمعه ابرکوه در مورد روز درختکاری نیز بیان کرد: درخت و جنگل، منابع طبیعی و ثروت ملی است و همان‌گونه که رهبری فرمودند، پیشرفت کشور به خاطر این است که انسان‌ها زندگی سالم داشته باشند.

وی افزود: باید به مسئله آب ‌و خاک، هوا و جنگل و درخت و حفظ طبیعت بپردازیم تا زندگی مردم شیرین شود و شما عزیزان را به درختکاری توصیه می‌کنم تا به خود و فرزندانتان زندگی سالم ببخشید و این سنت حسنه را حفظ کنید.

کد مطلب 3572306

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