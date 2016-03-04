به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا صفایی حائری در خطبه های نماز جمعه این هفته سیریک با اشاره به پایان یافتن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: مردم با بصیرت شهرستان سیریک با مشارکت بالا در انتخابات هفتم اسفند ماه، منتخب خود را به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری فرستادند.

وی با بیان اینکه شما مردم باری دیگر با حضور خود حماسه ای دیگر خلق و با ولایت و اصول این نظام تجدید میثاق کردید، گفت: ملت ما با شکوه فراوان در انتخابات شرکت کرد و بنا بر آیات شریف قرآن در کار خیر از هم سبقت گرفته و انتخابات با شکوه‌تر از همیشه برگزار شد.

امام جمعه سیریک با بیان اینکه خواسته های مردم بر گرفته از وعده های تبلیغاتی است که در زمان انتخابات به مردم داده شده است، افزود: مردم این شهرستان با رای خود نماینده اصلح را به مجلس فرستادند و حالا نوبت این بزرگوار است که با آرای همین مردم به آن جایگاه رسیده، انتظاری که مردم دارند و خارج از وعده هایی که در زمان تبلیغات به مردم داده شده نیست، پیگیری کند.

صفایی حائری با اشاره به سالروز تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: هدف از بنا و تاسیس این نهاد در واقع کمک به فقرا و فقیر پروری نبوده بلکه فقر زدایی از جامعه است.

وی اضافه کرد: هفته پیش رو هفته نیکو کاری است و با نزدیک شدن به ایام نوروز بیایید با کمک هایتان عید را به خانه های همه افراد جامعه به خصوص ایتام و فقرایی که در محل و زندگی شما زندگی می کنند ببرید.

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز درخت کاری و منابع طبیعی گفت: باید به دنبال شهری سرسبز باشیم زیرا سر سبزی و درخت اثرات زیادی در زندگی ما انسان ها دارد تا جایی که با کاشت هر درخت برای ما انسان ها حسنه ای ثبت می شود.

وی خاطر نشان کرد: محیط زیست در زندگی ما اهمیت زیادی دارد پس باید محیط زندگی خود را آنطوری که لازمه زندگی ما است بسازیم و درختانی که ثمر می دهند در سطح شهرها کاشته شود.

صفایی حائری همچنین با اشاره به فراررسیدن سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: این نهاد مقدس برای حمایت و جذب جوانان به سمت مسجد تشکیل شده و از مسئولان می خواهیم به این قشر که چشم و چراغ کشور هستند، توجه بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه جذب جوانان به سمت مساجد از طریق کار فرهنگی و هنری بهترین راه است تصریح کرد: پیوند مسجد و مدرسه و منزل از راه همین کانون های فرهنگی و هنری صورت می گیرد.