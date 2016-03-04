به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در ادامه سفر خود به استان اصفهان، بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به تغییر شرایط در دوران پساتحریم، اظهار داشت: با توجه به این تغییرات می توان در شرکت های دانش بنیان از حضور سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد.

وی ادامه داد: حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند سیر تولید تا عرضه را کم و بهره وری طرح های داخلی را افزایش دهد.

وزیر بهداشت با اشاره به توجه وزارت خانه بهداشت به تولید دستاوردهای صنعت پزشکی و انتظار مردم از تولید کیفی در این حوزه، تصریح کرد: با توجه به همین موضوع سخت گیری وزارت بهداشت در حوزه تولید دارو و تجهیزات نیز بسیار است.

وی بیان کرد: ما امین مردم هستم پس باید هر دارویی که خود ما از آن استفاده می کنیم مجوز تولید آن نیز صادر شود.

قاضی زاده هاشمی شرایط بعد از تحریم ها را برای کشور یک فرصت دانست و گفت: از این فرصت می توان بهترین بهره برداری را برای توسعه کشور کرد.

وی به پروژه های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و لزوم تکمیل طرح ها در این شهرک اشاره کرد و افزود: مسیر توسعه و پیشرفت در این شهرک همچنان باقی مانده و باید توسط دانشمندان و محققان شرکت های دانش بنیان پیموده شود.

وزیر بهداشت همچنین به نیاز کشور در حوزه سخت افزاری پزشکی اشاره کرد و گفت: طرح های سخت افزاری پزشکی در برخی موارد برای ما هم ناشناخته است و باید با استفاده از آشنایی با علم روز دنیا این خلاء را برطرف کرد.

وی یکی از آفت های این راه را جزیره ای بودن فعالیت های پژوهشی عنوان کرد و افزود: امیدواریم در آینده طرح های دانش بنیان در حوزه پزشکی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ما با وجودی که سال ها در شرایط تحریم قرار گرفته بودیم اجازه ندادیم این مشکل، درمان مردم را با چالش روبرو کند.