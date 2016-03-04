حمایت روسیه و سران چهار کشور اروپایی از نقشه راه صلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «متیو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا در کنفرانس تلفنی که امروز جمعه برگزار شد، حمایت خود را از نقشه راهی که با هماهنگی گروه بین المللی حمایت از سوریه برای فرونشاندن درگیری ها در این کشور تعیین شده است، اعلام کردند.

علاوه بر این، در بیانیه کاخ کرملین تاکید شده است که از نظر روسیه تصمیم مقامات دمشق برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میلادی آوریل مغایرتی با قانون اساسی سوریه ندارد و تلاش ها برای ایجاد صلح در این کشور را با وقفه مواجه نمی سازد.

آتش بس در سوریه از روز ۲۷ ماه میلادی فوریه آغاز شد و تا کنون گزارش های پراکنده ای از نقض آن ارائه شده است حال آنکه به باور عموم، روند کلی آتش بس در سوریه مثبت ارزیابی می شود.