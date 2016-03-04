نفت آبادان قهرمان لیگ دسته یک واترپلو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ نهمین دوره لیگ دسته یک واترپلو ایران با حضور ۹ تیم به میزبانی استخر سه گانه ۹دی مجموعه ورزشی شیرودی از دوشنبه (۱۰ اسفند ۱۳۹۴) آغاز شد و امروز جمعه با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال به پایان رسید.

در دو دیدار برگزار شده امروز ابتدا کیان شنای گرگان و علوم پزشکی شیراز دیدار رده بندی را برگزار کردند. در این دیدار، شاگردان دانیال خاکبان بهتر ظاهر شدند و با حساب ۹ بر ۲ مقابل حریف شیرازی خود به برتری رسیدند. با این نتیجه کیان شنای گرگان سکوی سوم را از آن خود کرد.

دیدار پایانی اما بسیار نزدیک و نفسگیر تا دقایق پایانی دنبال شد. دو تیم پرقدرت نفت تهران و نفت آبادان که از ابتدای راه بی رقیب بودند فینال نهمین دوره لیگ دسته یک واترپلو کشور را برگزار کردند. این مسابقه دیدنی که از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه آغاز شد در نهایت با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ به سود نماینده آبادان به پایان رسید.

با این حساب پرونده نهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک واترپلو کشور با قهرمانی نفت آبادان، نایب قهرمانی نفت تهران و مقام سومی کیان شنای گرگان بسته شد.