به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم اختتامیه همایش سالیانه مشترک معاونین عملیات و روسای بازرسی ایمنی که صبح امروز با حضور حجت الاسلام جلیلی صفت رییس اداره عقیدتی سیاسی، سرهنگ معتمد رییس اداره حفاظت اطلاعات و دیگر فرماندهان و مسئولین این نیرو در هتل نهاجا برگزار شد گفت: نیروی هوایی یک نیروی تاثیرگذار است که خیلی از معادلات را در صحنه نبرد برهم می زند.

وی افزود: بنا به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا نیروی هوایی اقتدار دارد و در کنار مردم است که این فرمایش برای مجموعه نیروی هوایی افتخار بسیار بزرگ محسوب می شود.

امیر شاه صفی با اشاره به ماموریت ها و اقدامات نیروی هوایی در ۸ سال دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان این نیرو را گرامی داشت و افزود: این بزرگواران بهترین الگو برای ما هستند و باید به دقت زندگی، منش، اقدامات اثرگذار آنها را مورد مطالعه قرار دهیم و از آن درس بگیریم.

فرمانده نهاجا گفت: هم اکنون نیروی هوایی ارتش به یاری خداوند متعال، بهره گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و اتکا به دانش متخصصین و پیشکسوتان در اوج اقتدار و آبرو قرار دارد.

وی خطاب به معاونین عملیات و روسای بازرسی یگان های تابعه نیروی هوایی ارتش گفت: شما نفرات برجسته و فرماندهان و مسئولین آینده این نیرو محسوب می شوید که باید با همتاسازی و پرورش نفرات برجسته موجب تضمین آینده و اقتدار بیش از پیش نهاجا شوید.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه کارکنان این نیرو علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف غیر سازمانی مانند ترویج شعائر دینی و رعایت آموزه های اسلامی را نیز بر عهده دارند اظهار داشت: نظم و انضباط، رعایت اخلاق، رفتار خوب و تقید به مسائل اعتقادی از الزامات کارکنان نیروهای مسلح، بویژه پرسنل نهاجا است.

امیر شاه صفی در پایان اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مناسب و انجام وظایف و ماموریت ها به نحو شایسته بتوانیم نظر مثبت مقام معظم رهبری را نسبت به نیروی هوایی جلب کنیم.