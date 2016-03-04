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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۰

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

نیروی هوایی معادلات را در صحنه نبرد برهم می‌زند

نیروی هوایی معادلات را در صحنه نبرد برهم می‌زند

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی یک نیروی تاثیرگذار است که خیلی از معادلات را در صحنه نبرد برهم می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم اختتامیه همایش سالیانه مشترک معاونین عملیات و روسای بازرسی ایمنی که صبح امروز با حضور حجت الاسلام جلیلی صفت رییس اداره عقیدتی سیاسی، سرهنگ معتمد رییس اداره حفاظت اطلاعات و دیگر فرماندهان و مسئولین این نیرو در هتل نهاجا برگزار شد گفت: نیروی هوایی یک نیروی تاثیرگذار است که خیلی از معادلات را در صحنه نبرد برهم می زند.

وی افزود: بنا به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا نیروی هوایی اقتدار دارد و در کنار مردم است که این فرمایش برای مجموعه نیروی هوایی افتخار بسیار بزرگ محسوب می شود.

امیر شاه صفی با اشاره به ماموریت ها و اقدامات نیروی هوایی در ۸ سال دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان این نیرو را گرامی داشت و افزود: این بزرگواران بهترین الگو برای ما هستند و باید به دقت زندگی، منش، اقدامات اثرگذار آنها را  مورد مطالعه قرار دهیم و از آن درس بگیریم.

فرمانده نهاجا گفت: هم اکنون نیروی هوایی ارتش به یاری خداوند متعال، بهره گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و اتکا به دانش متخصصین و پیشکسوتان در اوج اقتدار و آبرو قرار دارد.

وی خطاب به معاونین عملیات و روسای بازرسی یگان های تابعه نیروی هوایی ارتش گفت: شما نفرات برجسته و فرماندهان و مسئولین آینده این نیرو محسوب می شوید که باید با همتاسازی و پرورش نفرات برجسته موجب تضمین آینده و اقتدار بیش از پیش نهاجا شوید.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه کارکنان این نیرو علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف غیر سازمانی مانند ترویج شعائر دینی و رعایت آموزه های اسلامی را نیز بر عهده دارند اظهار داشت: نظم و انضباط، رعایت اخلاق، رفتار خوب و تقید به مسائل اعتقادی از الزامات کارکنان نیروهای مسلح، بویژه پرسنل نهاجا است.

امیر شاه صفی در پایان اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مناسب و انجام وظایف و ماموریت ها به نحو شایسته بتوانیم نظر مثبت مقام معظم رهبری را نسبت به نیروی هوایی جلب کنیم.

کد مطلب 3572330

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