نیازمند کسب این سه امتیاز بودیم/ داور به نفع تیمی نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال استقلال امروز جمعه موفق شد در ورزشگاه آزادی با یک گل از سد راه آهن قعرنشین بگذرد و به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر بازگردد.

پرویز مظلومی در نشست خبری بعد از پایان بازی گفت: با توجه به داشته هایمان و بازیکنان محروم و مصدومی که داشتیم، پیروزی خوبی کسب کردیم چراکه تیم ما به این سه امتیاز بسیار نیاز داشت.

وی با بیان اینکه هر دو تیم نمایش خوبی داشتند، گفت: من به تیم راه آهن هم تبریک می گویم چراکه هر دو تیم موقعیت های خوبی خلق کردند و حتی توپ هایی را به تیر دروازه زدند. در دور برگشت، امتیاز گرفتن خیلی سخت است و ما موفق شدیم به سه امتیاز این بازی دست پیدا کنیم.

مظلومی افزود: مراقب بودیم تا اسیر برنامه های تاکتیکی راه آهن به مانند بازی دور رفت نشویم. کانال های ضد حمله را بستیم و راه آهن هم پس از اینکه گل خورد چون چیزی برای از دست نداشت حملاتی را بر روی تیم ما ترتیب داد.

مظلومی با بیان اینکه در این بازی جمعی از بازیکنان جوان خود را به میدان فرستاده بود، ادامه داد: بازیکنانی مثل اسماعیلی، خرسند نیا، کریمی، چشمی و نورافکن سرمایه های استقلال هستند. به هر حال جوانگرایی تبعات دارد اما این بازیکنان خیلی زود در ترکیب تیم جا می افتند.

وی گفت: ما در این بازی خسرو حیدری، امید ابراهیمی، حنیف عمران زاده و جابر انصاری را نداشتیم البته خسرو می توانست به این بازی برسد اما من ریسک نکردم.

«استقلال در سه بازی آینده خود با پدیده و استقلال خوزستان در خانه و سپاهان در اصفهان بازی دارد». مظلومی در رابطه با این سه بازی گفت: همه تلاش ما این است که تا قبل از عید صدرنشینی خود را حفظ کنیم و بعد از عید هم برای قهرمانی تلاش کنیم. ما دو جام را نشان کرده ایم که با دعای خیر مردم آنها را به دست می آوریم. البته سال ۹۵ بازی هایمان سخت میشود اما تجربه در دیدارهای دور رفت نشان داده که هرچه بازی ها سخت تر شود بهتر نتیجه می گیریم.

وی درخصوص سرپرست تیم استقلال گفت: در هر صورت شرایط دشواری را پشت سر می گذاریم. آقای پورحیدری که مثل پدر ما هستند و امیدواریم هرچه زودتر به ما ملحق شوند به دلیل بیماری نمی توانند در کنار ما باشند و وظایف ایشان را آقای فرزاد مجیدی انجام می دادند که ایشان هم بیمار هستند و در این بازی از آقای نوازی که ایشان هم جوان هستند در این پست کمک گرفتیم.

مظلومی درباره کارت گرفتن بازیکنانش گفت: به هر حال فوتبال است و بازی درگیری دارد. فوتبال پینگ پنگ نیست.

سرمربی استقلال در پایان درباره داوری و اعتراض سرمربی راه آهن به قضاوت داور، گفت: انگار یاد گرفته‌ایم از داور انتقاد کنیم! داور قضاوت خودش را کرد. گل ما هم که صحیح بود. اتفاق خاصی نیفتاد که داور بخواهد به نفع کسی بگیرد!