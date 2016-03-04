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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۸

ثامن الحجج قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته شد

ثامن الحجج قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته شد

هفدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های ایران با قهرمانی تیم ثامن الحجج سبزوار به پایان رسید.

 به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ثامن با ۱۴ بازی و ۱۴ برد به عنوان قهرمان این دوره از رقابتهای والیبال نشسته معرفی شد.

تیم  ذوب آهن اصفهان با ۱۴ بازی  و ۱۱ برد و تیم پالایش نفت آبادان با ۱۴ بازی و ۹ برد به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند.

 مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های ایران با انجام ۵۶ مسابقه در دور رفت و برگشت در تاریخ ۱۴ اسفند با انجام مسابقه پایانی بین تیم ثامن الحجج سبزوار و ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. در این بازی نماینده خراسان با حساب سه بر صفر برنده شد. 

در مراسم اختتامیه این مسابقات رئیس هیان ورزش های جانبازان ومعلولان اصفهان و  خراسان رضوی  و مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، صبوریان حضور داشتند. 

کد مطلب 3572350

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