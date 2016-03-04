ثامن الحجج قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ثامن با ۱۴ بازی و ۱۴ برد به عنوان قهرمان این دوره از رقابتهای والیبال نشسته معرفی شد.

تیم ذوب آهن اصفهان با ۱۴ بازی و ۱۱ برد و تیم پالایش نفت آبادان با ۱۴ بازی و ۹ برد به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند.

مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های ایران با انجام ۵۶ مسابقه در دور رفت و برگشت در تاریخ ۱۴ اسفند با انجام مسابقه پایانی بین تیم ثامن الحجج سبزوار و ذوب آهن اصفهان به پایان رسید. در این بازی نماینده خراسان با حساب سه بر صفر برنده شد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات رئیس هیان ورزش های جانبازان ومعلولان اصفهان و خراسان رضوی و مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، صبوریان حضور داشتند.