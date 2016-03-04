چهارمین جشنواره قرآنی-ورزشی دانش آموزان کمیته امداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره قرآنی-ورزشی دانش آموزان کمیته امداد روز جمعه با حضور دانش آموزان تحت پوشش این نهاد و از شهرستان های خلیل آباد، نیشابور، چناران، تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و سبزوار در محل تالار کاشفی سبزوار برگزار شد.

مدیر کل کمتیه امداد خراسان رضوی در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: همزمان با سالگرد تاسیس کمیته امداد و آغاز هفته نیکوکاری، جشنواره ورزشی، قرآنی منطقه غرب استان خراسان با مشارکت بیش از ۳۰۰ دانش آموز از مجتمع های فرهنگی تربیتی این نهاد حمایتی در سطح استان برپا شد.

محسن مسعودیان راد افزود: در این مسابقات تمام دانش اموزان در یک فضای معنوی و رقابتی در دو بخش قرآنی حفظ، مفاهیم، تلاوت، قرائت و تقسیر و همچنین ورزشی شامل والیبال، تنیس و فوتسال به ارائه توانمندی های خود پرداختند.

مسعودیان راد ادامه داد: انچه برای ما در این جشنواره ملاک است ایجاد یک فضای بانشاط، شاداب و تحول و تحرک است برپایی این برنامه ها فرصت بسیار ویژه ای برای شناسایی نخبگان و شکوفا سازی استعدادهای غنی در بین دانش آموزان محروم است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی با ابراز خرسندی از مطلوب بودن ارتقای شاخص های فرهنگی و قرآنی در این این جشنواره گفت: فضای رقابتی تنگاتنگی را در این دوره از مسابقات شاهد بودیم دانش آموزان در بخش قرآنی با یک شناخت و تمرین قوی، تخصصی و فنی در مسابقات ورود پیدا کردند.

وی اضافه کرد: در رشته های ورزشی نیز شور و هیجان زیادی در فضای رقابت وجود داشت با توجه به اینکه ورزش زمینه ای برای بروز فتوت و جوانمردی است اما متاسفانه عارضه ای که امروز در جامعه وجود دارد بحث بداخلاقی هایی که وارد این رشته های شده و بیشتر برای هدف مورد استفاده قرار می گیرد.

مسعودیان راد تاکید کرد: پیگیر ارائه الگوها هستیم تا در کنار پرورش مسائل جسمی به روح نیز توجه شود و در نهایت علاقه مندان ورزشی به رشد و بالندگی و یک شخصیت متعادل و متکامل دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه امروز تعداد ۲۴ هزار دانش آموز و بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ دانشجو از خدمات امداد در مقاطع مختلف بهره مند هستند شوند اظهار کرد: توجه به جوانان، نوجوانان و دانشجویان در زمینه مسائل فکری، فرهنگی، اشتغال از مهمترین برنامه هایی است که امروز کمیته امداد در برنامه های فرهنگی خود به آن متمرکز است.

مسعودیان راد افزود: در تمامی مجتمع های این نهاد در کنار فضای آموزشی، قرآن و عترت یک اتاق حرفه آموزی فعال است مجتمع های فرهنگی ما در حال درآمدزائی و تجاری سازی هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی گفت: ما سعی کردیم تا با راه اندازی اتاق های حرفه آموزی، انگیزه ایجاد اشتغال در جوانان را تقویت کنیم تا متکی به شغل های دولتی و پشن میز نشین نباشند.

وی گفت: در سال گذشته بالغ بر ۵۰ درصد رتبه های برتر کشوری از استان خرسان رضوی بودند که این نشان دهنده انجام یک کار شاخص در جهت ترویج فرهنگی قرآنی و ارتقاء سطح تسلط به مسائل تفسیر، تجوید و مفاهیم است.

مسعودیان راد افزود: خراسان رضوی از گذشته تاکنون مهد قرآن است خواستگاه تعداد بسیار یادی از شاخص های قرانی ما در سطح بین الملل، خراسان بوده است.

لازم به ذکر است در پایان این جشنواره به نفرات اول تا سوم این دوره مسابقات هدایایی تقدیم شد همچنین برگزیدگان بخش قرآنی نیز برای شرکت در مسابقات کشوری که سه روز آینده در استان فارس برگزار می شود راهی این شهر خواهند شد.