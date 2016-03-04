از پرسپولیس سه بار پیشنهاد داشتم/خوشحالم استقلال پیروز شد!

به گزارش خبرنگار مهر محسن فروزان پس از شکست یک بر صفر تیم راه آهن مقابل استقلال تهران در هفته بیست و دوم لیگ برتر، با بیان اینکه مطلب افزود: بازی خوبی را شاهد بودیم و هر دو تیم تلاش بسیار کردند تا بتوانند پیروز میدان باشند.

وی تصریح کرد: ما موقعیت های خوبی داشتیم اما نتوانستیم به گل تبدیل کنیم و سه امتیاز این دیدار را از دست دادیم.

فروزان درخصوص گلی که وارد دروازه اش شد و او نسبت به آن اعتراض داشت، گفت: برخی ها گفتند توپ گل شده و برخی ها گفتند گل نشده اما به اعتقاد من توپ از خط عبور نکرده بود. من به خاطر همین به داور اعتراض کردم.

دروازه بان تیم راه آهن درباره دست دادنش با مهدی رحمتی و پایان کدورتها بین این دو دروازه بان، گفت: ما از قبل مشکلاتی داشتیم اما امروز سعی کردم آنها را فراموش کنم و با او دست دادم تا مشکلات برطرف شده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در ابتدای فصل از پرسپولیس هم پیشنهاد داشته اید یا خیر، گفت: من سه بار در ابتدای سال از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما به خاطر تعصبی که نسبت به استقلال دارم قبول نکردم.

فروزان خاطرنشان کرد: این پیروزی را به آبی پوشان تبریک می گویم و خوشحالم که آنها پیروز شدند و راه برای قهرمانی شان هموار شد.