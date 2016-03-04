به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر جمعه در دیدار با روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: برداشته شدن تحریم ها حضور هیئت های تجاری و اقتصادی بزرگ در کشورمان را تسریع بخشیده که دراین بین شاهد حضور این هیئت ها در استان ها نیز هستیم.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران تلاش کرده که هسئت های سرمایه گذاری را به استان های مختلف کشور هدایت کند، تصریح کرد: در این شرایط استان اردبیل نیز می تواند توانمندی های خود را در بحث اقتصادی و در حوزه ها نشان دهد.

رئیس اتاق بازرگانی استان با تاکید بر اینکه بستر مناسبی برای حضور هیئت های خارجی در اردبیل وجود دارد، متذک شد: این استان در بحث کشاورزی، معدن و... غنی بوده و می تواند نگاه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حضور هیئت های سرمایه گذاری خارجی و نیز داخلی در این استان یادآور شد: باید بخش خصوصی و دولت با همکاری و تعامل بیش از پیش و با استفاده از فرصت ایجاد شده بویژه در بحث پساتحریم، توسعه اقتصادی را در این استان رقم زد.

پیرموذن دوران کنونی را فرصتی برای شکوفایی اقتصادی این استان برشمرد و تصریح کرد: در این راستا باید از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی و داخلی بهره گرفت.

وی از آمادگی مناسب استان اردبیل برای پذیرش هیئت های سرمایه گذاری خارجی خبر داد و عنوان کرد: در این راستا با اتاق ایران رایزنی شده و در آینده ای نزدیک شاهد حضور سرمایه گذاران در استان خواهیم بود.