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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۴

پیام تسلیت وزیر بهداشت؛

زوایای شخصیت والای آیت الله واعظ طبسی ناشناخته باقی ماند

زوایای شخصیت والای آیت الله واعظ طبسی ناشناخته باقی ماند

وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی پیام تسلیتی صادر کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام ضمن ابراز تاسف و تالم فراوان از درگذشت این عالم جلیل القدر اظهار امیدواری کرد  که همه ما از اسوه‌هایی چون ایشان درس زندگی بیاموزیم و ادب و اخلاق بر گفتار و رفتارمان سایه بگستراند.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی موجب تاسف و تالم فراوان گردید. امروز بزرگ مردی از میان ما رفت که زوایای شخصیت والایش همچون روزگار حیات، ناشناخته باقی ماند.

عالمی جلیل القدر که در طول عمر پر برکتش و در مناصب گوناگون، هر آن‌چه توانست برای شناساندن مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) انجام داد و آموزه‌های رحمانی را درعمل متجلی ساخت. طی دوران آشنایی با آن بزرگوار، شاهد بودم که همواره بر اصول اعتقادیش پای فشرد، ساده زیست و در برابر سخنان ناصواب، سکوت پیشه کرد. در سال‌هایی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت نیز خادم و امانتداری واقعی به‌ویژه در امر وقف بود.

امید که همه ما از اسوه‌هایی چون آیت الله واعظ طبسی درس زندگی بیاموزیم و ادب و اخلاق بر گفتار و رفتارمان سایه بگستراند.

ضایعه رحلت یار دیرین حضرت امام و رهبری را به بیت معزز آن عالم وارسته و ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید، علو درجات معنوی را مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 3572354
حبیب احسنی پور

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