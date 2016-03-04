زوایای شخصیت والای آیت الله واعظ طبسی ناشناخته باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام ضمن ابراز تاسف و تالم فراوان از درگذشت این عالم جلیل القدر اظهار امیدواری کرد که همه ما از اسوههایی چون ایشان درس زندگی بیاموزیم و ادب و اخلاق بر گفتار و رفتارمان سایه بگستراند.
متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و اناالیه راجعون
خبر درگذشت آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی موجب تاسف و تالم فراوان گردید. امروز بزرگ مردی از میان ما رفت که زوایای شخصیت والایش همچون روزگار حیات، ناشناخته باقی ماند.
عالمی جلیل القدر که در طول عمر پر برکتش و در مناصب گوناگون، هر آنچه توانست برای شناساندن مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) انجام داد و آموزههای رحمانی را درعمل متجلی ساخت. طی دوران آشنایی با آن بزرگوار، شاهد بودم که همواره بر اصول اعتقادیش پای فشرد، ساده زیست و در برابر سخنان ناصواب، سکوت پیشه کرد. در سالهایی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت نیز خادم و امانتداری واقعی بهویژه در امر وقف بود.
امید که همه ما از اسوههایی چون آیت الله واعظ طبسی درس زندگی بیاموزیم و ادب و اخلاق بر گفتار و رفتارمان سایه بگستراند.
ضایعه رحلت یار دیرین حضرت امام و رهبری را به بیت معزز آن عالم وارسته و ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید، علو درجات معنوی را مسئلت مینمایم.
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