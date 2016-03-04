داوری به نفع استقلال بود/ مشکلات مالی ما همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی پس از شکست یک بر صفر تیم راه آهن مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب، افزود: امروز بسیار بدشانس بودیم که نتوانستیم حتی به گل تساوی دست پیدا کنیم. متاسفانه برخلاف آنچه که هواداران استقلال شعار می دادند که داوری به نفع یک تیم خاص است، امروز داور کاملا به نفع آنها سوت زد.

عبدی تاکید کرد: فکر می کنم داور تحت فشار تماشاگران قرار گرفته بود و همین باعث شد تا سوت هایش به سود آبی پوشان باشد.

مهاجم راه آهن درخصوص مشکلات مالی راه آهن نیز، گفت: این مشکلات همچنان پابرجاست و ما امیدواریم که تا فصل به پایان نرسیده مسئولان تیم چاره ای بیندیشند و این مشکل را حل کنند و بازیکنان بدون دغدغه تمرکزشان بر روی بازی باشد.