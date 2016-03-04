خوشحالم گل سه امتیازی زدم/استقلال مدعی اول قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خرسند نیا پس از پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل راه آهن در ورزشگاه آزادی، گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم و هر دو تیم موقعیت های خوبی داشتند. خوشحالم که توانستم گل سه امتیاری این تیم را به ثمر برسانم و شادی را به اردوی استقلال بیاورم.

وی تاکید کرد: دو موقعیت صد درصد دیگر هم داشتیم که متاسفانه با بدشانسی از دست رفت اما فکر می کنم هواداران از این نتیجه خوشحال هستند زیرا توانستیم یگ گام دیگر به قهرمانی نزدیک شویم.

خرسندنیا در پایان خاطرنشان کرد: استقلال می تواند گزینه اول قهرمانی باشد و با پیروزی هایی که در بازی های آینده به دست می آورد به این مهم دست پیدا کند.