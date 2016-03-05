ناشنوایان دامغان آموزش های دینی فراگرفتند/قرآن آموزی بازبان اشاره

حجت الاسلام سیدمهدی سجاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح «درس های معرفت از شهیده ولایت» در آستانه فرارسیدن شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور ۲۵ نفر از ناشنوایان دامغانی به میزبانی مسجد بازار این شهر برگزارشد، ابراز داشت: این طرح ملی از سوی موسسه خاتم النبین (ص) وابسته به دفتر آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی توسط مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم ویژه ناشنوایان برگزار و طی آن کلاس های آموزش قرآنی ویژه ناشنوایان، با حضور تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم که با زبان اشاره آشنا هستند، ارائه می شود.

وی با اشاره به نحوه برگزاری این طرح در ایام فاطمیه تحت عنوان «درس های معرفت از شهیده ولایت»، افزود: پنج هزار نفر از ناشنوایان کشور از ۱۵ استان در ماه مبارک رمضان، شش هزارنفر در ماه محرم سال جاری و هفت هزار نفر دیگر نیز در ایام فاطمیه در این طرح شرکت و آموزش های ویژه قرآنی و دینی با زبان اشاره را فرا گرفتند.

اجرای طرح آموزش ناشنوایان در شاهرود و دامغان

مجری طرح درسهای دینی از مکتب حسینی، با بیان اینکه این طرح در اسفندماه سالجاری برای دو گروه از ناشنوایان استان های شمالی، مرکزی و همچنین جنوبی و شرقی با حضور هشت طلبه ویژه ناشنوایان در حال اجرا است، گفت: در استان سمنان نیز این طرح، ویژه شهرستان های شاهرود و دامغان اجرا و مورد استقبال خوب ناشنوایان قرار گرفته است.

سجاد درباره بخش های متنوع این دوره های آموزشی هم توضیح داد: قرائت زیارت عاشورا با زبان اشاره، بیان زندگی سراسر نور حضرت فاطمه زهرا(س) و مداحی و نوحه سرایی با حضور چهار نفر از مبلغان اعزامی حوزه علمیه قم از دیگر برنامه های اجراشده در قالب درس های معرفت از شهیده ولایت بوده است.

وی افزود: این دوره های آموزشی با همکاری انجمن ناشنوایان دامغان هیئت امناء مسجد بازار این شهر برگزار می شود.

دامغان ۲۰۰ کم شنوا و ناشنوا دارد که ۶۰نفر از آنان عضو انجمن ناشنوایان این شهرستان هستند.