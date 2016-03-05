خبرگزاری مهر - گروه استانها: از جاده قدیم خرمآباد - پلدختر - اندیمشک گرفته تا جاده پلدختر - اسلامآباد و سهراهی زانو گه - پل سیمره - رومشکان هرکدام با توجه به قرارگیری در مسیر ترانزیت نفت به محل تردد تریلرهای نفتکش عراقی و ایرانی تبدیلشده است.
تعریض یک محور پرتردد اندر خم یک کوچه!
این در حالی است که روند کند تعریض این محورها و تبدیل آنها به چهار خطه زمینه وقوع حوادث جادهای را دوچندان کرده است، موضوعی که با افزایش تردد خودروهای سبک و سنگین در شاهراه ترانزیت غرب و جنوب کشور به معضلی حل نشدنی در کوهدشت و پلدختر تبدیلشده است.
بهرغم آغاز شدن عملیات اجرایی پروژههای چهار خطه در این محورها به دلیل کمبود اعتبارات روند تعریض این جادهها بهکندی پیش میرود و تعریض چهار خطه کوهدشت - زانوگه همچنان اندر خم یک کوچه است.
پروژه چهار خطه کوهدشت بهزانوگه یکی از پرحادثهترین و همچنین پرترددترین محورهای شهرستان کوهدشت بوده بهطوریکه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه از این محور ترددمی کنند و به دلیل مشکلات فنی و همچنین کمعرض بودن آن همواره شاهد تصادفات ناگواری در این محور هستیم.
تردد ۱۲۰۰ تانکر نفتکش عراقی در یک محور دوخطه
سرهنگ مرتضی چغلوند رئیس پلیسراه لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پیشازاین محور کوهدشت - زانو گه - اسلامآباد یک محور محلی بوده است اظهار داشت: این در حالی است امروز این محور تبدیل به یک محور ترانزیتی شده است.
وی بابیان اینکه امروز این محور به یک محور پرتردد برای جابجایی مسافر و بار تبدیلشده است عنوان کرد: هماکنون روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه نفتکش عراقی در آن ترددمی کنند.
رئیس پلیسراه لرستان بابیان اینکه محور زانوگه - اسلامآباد هشت استان را به جنوب کشور متصل میکند گفت: هماکنون این محور دوخطه بوده و تردد در آن بسیار خطرناک است.
رانندگی همراه با ترس در محوز زانو گه - اسلامآباد
سرهنگ چغلوند بابیان اینکه محور زانوگه - اسلامآباد دارای شانه راه بسیار کم و پیچهای پیدرپی است تصریح کرد: جریان ترافیکی در این محور بهصورت رخبهرخ است.
وی بابیان اینکه کمعرض بوده و همچنین جریان ترافیکی رخبهرخ آن موجب شده رانندگان در آن مضطرب رانندگی کنند گفت: همین امر نیز موجب حادثههای رانندگی فراوانی در این محور میشود.
رئیس پلیسراه لرستان با اشاره به تردد روزانه هزار و ۲۰۰ نفتکش عراقی در محور زانوگه - اسلامآباد تصریح کرد: تردد کند این تانکرهای عراقی در سطح محور موجب میشود که سایر رانندگان از آنها سبقتگرفته و موجب وقوع تصادفات رانندگی رخبهرخ شود.
آلودگی زیستمحیطی نفتکشهای عراقی
سرهنگ چغلوند همچنین به اثرات زیستمحیطی که براثر تصادف تانکرهای نفتکش عراقی در سطح منطقه صورت میگیرد اشاره کرد و بیان داشت: سوختی که از طریق این نفتکشها جابجا میشود گاهی اوقات براثر تصادفات رانندگی در سطح منطقه ریخته شده و موجب آلودگی منطقه و همچنین رودخانه میشود.
وی بیان داشت: همچنین نشت مواد روغنی از این تانکرهای نفتکش موجب لغزنده شدن جاده و در پی آن وقوع تصادفات رانندگی در محور زانوگه - اسلامآباد میشود.
رئیس پلیسراه لرستان با تأکید بر لزوم چهار خطه شدن محور زانوگه - اسلامآباد بیان داشت: تاکنون مسئولان ملی و استانی فراوانی از این محور بازدید داشتهاند و امیدواریم هر چه زودتر فکری به حال این محور داشته باشند.
سرهنگ چغلوند با اشاره به وقوع تصادفات فراوان و آمار فوتی بالا در این محور گفت: یکی از دغدغههای مهم مردم این منطقه و استان از مسئولان چهار خطه کردن محور زانوگه - اسلامآباد است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که مدیر کل راه و شهرسازی لرستان در آخرین اظهار نظر خود در زمینه چهارخطه کردن این محور گفته بود: سال گذشته به دستور مدیریت ارشد استان روند تکمیل پروژه چهار خطه کوهدشت – زانوگه در دستور کار قرار گرفت و اعتبارات این پروژه نیز در مدت زمان یاد شده از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ و اعتبارات استانی تامین شد.
شهرام ملکی با یادآوری اینکه کل برآورد اعتباری این پروژه ۲۵ میلیارد تومان است تأکید کرده که اگر این میزان اعتبار ظرف یک سال تأمین شود توان پیمانکاری وجود دارد در مدتزمان یادشده کار چهار خطه کردن این محور تکمیل شود.
الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز پیشازاین از پیگیری برای تأمین اعتبارات موردنیاز این پروژه خبر داده و گفته است: تلاش میکنیم که از محل اعتبارات رفع نقاط حادثهخیز بودجه ویژهای را برای اجرای این پروژه راهسازی اخذ کنیم.
بههرروی باید دید که آیا پیگیری مسئولان امر برای تعریض این محور ارتباطی نتیجهای به همراه خواهد داشت و یا باید همچنان شاهد زانوهای لرزان زانوگه در ترس عبور تانکرهای نفتکش باشیم.
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