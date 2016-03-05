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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۲

به مناسبت هفته نكوداشت بوشهر

جشنواره غذاهاى بومى محلى استان بوشهر در ساحل خلیج‌فارس برگزار شد

جشنواره غذاهاى بومى محلى استان بوشهر در ساحل خلیج‌فارس برگزار شد

بوشهر - جشنواره غذاهاى بومى محلى استان بوشهر به مناسبت هفته نكوداشت بوشهر در كنار آب‌هاى نيلگون خليج فارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهاى بومى محلى بوشهر عصر جمعه با ارائه بيش از ٣٠ نوع غذاى محلى بوشهر توسط بانوان و آقايان بوشهرى و با حضور داوران محلى و بين‌المللى در ساحل بوشهر برگزار شد.

اجرای گروه موسيقى محلى تنگسير، مراسم آئينى نيمه خوانى توسط گروه نمايشى ايليا و مراسم دعاى باران كه در گويش محلى بوشهر توسط گروه ماندستان آئينِ بوشهر از برنامه‌های جانبی این جشنواره بود.

در پایان این جشنواره و پس از تست غذاها توسط داوران بین‌المللی جشنواره، خانم‌ها مرضيه افلاكى، مينا لالانى و عصمت هاشمى به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند و جوایز خود را دریافت کردند.

داور بين المللى اين جشنواره در پایان این جشنواره ضمن اعلام توصیه‌هایی به مردم و حاضرین، اظهار داشت: جوانان بايد به جاى فست فودها از غذاهاى اصيل ايرانى استفاده كنند چرا كه هم لذيذتر و هم مغذى تر و مقوى تر هستند.

معين معينى با اشاره به ارائه غذاهای متنوع در این جشنواره، بیان کرد: غذاهاى بوشهرى همچون ماهى و ميگو، نعمت‌هاى خدادادى بوشهر هستند كه بايد به‌جاى سرخ كردن، روش پخت ديگرى براى آنان در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3572399

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