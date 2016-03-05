به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهاى بومى محلى بوشهر عصر جمعه با ارائه بيش از ٣٠ نوع غذاى محلى بوشهر توسط بانوان و آقايان بوشهرى و با حضور داوران محلى و بين‌المللى در ساحل بوشهر برگزار شد.

اجرای گروه موسيقى محلى تنگسير، مراسم آئينى نيمه خوانى توسط گروه نمايشى ايليا و مراسم دعاى باران كه در گويش محلى بوشهر توسط گروه ماندستان آئينِ بوشهر از برنامه‌های جانبی این جشنواره بود.

در پایان این جشنواره و پس از تست غذاها توسط داوران بین‌المللی جشنواره، خانم‌ها مرضيه افلاكى، مينا لالانى و عصمت هاشمى به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند و جوایز خود را دریافت کردند.

داور بين المللى اين جشنواره در پایان این جشنواره ضمن اعلام توصیه‌هایی به مردم و حاضرین، اظهار داشت: جوانان بايد به جاى فست فودها از غذاهاى اصيل ايرانى استفاده كنند چرا كه هم لذيذتر و هم مغذى تر و مقوى تر هستند.

معين معينى با اشاره به ارائه غذاهای متنوع در این جشنواره، بیان کرد: غذاهاى بوشهرى همچون ماهى و ميگو، نعمت‌هاى خدادادى بوشهر هستند كه بايد به‌جاى سرخ كردن، روش پخت ديگرى براى آنان در نظر گرفته شود.