گسترش مفاهیم خیرجمعی تحقق جامعه‌ سالم و خلاق را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه جمعه در پیامی به جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب می فرمایند که نگاه به هنر اسلامی و سینمای دینی باید بلند مدت و همراه با برنامه ریزی دقیق و امید به آینده و بهره گیری مناسب از از ابزار هنر برای تاثیرگذاری حداکثری باشد.

وی افزود: خداوند گوهر عشق را در نهاد آدمی به ودیعه نهاده و هنر به عنوان یکی از نمودهای برونی این امانت الهی، ابزار تاثیرگذاری است که می توان در جهت تسری مفاهیم خیر در جامعه، نیک اندیشی و مصادیق انسانی احسان و نیکوکاری، همیاری و مشارکت اجتماعی، نوع دوستی و همدلی و همزبانی در میان اقشار مختلف جامعه از آن بهره جست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این پیام بیان داشت: اکنون که در واپسین روزهای سال شاهد برگزاری رویداد هنری فرهنگی «جشنواره حسنات» با هدف ترویج و پاسداشت خرد و خیر جمعی و به تصویر کشیدن احسان و نیکوکاری از دریچه هنر هفتم می باشیم؛ فرصت مغتنمی خواهد بود تا با حضور موثر و فعال زمینه های آشنایی بیشتر مخاطبان با رویکردها و گستره فعالیت ها و مشکلات و مسایل ویژه و متعدد حوزه رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی فراهم آمده، موجبات افزایش مشارکت اهالی هنر در فرایندهای اجتماعی بیش از پیش میسر شود.

وی در بخش دیگری از این پیام اظهار داشت: از آنجا که ابزارهای هنری می توانند هوشمندانه در تمامی لایه ها و سطوح اجتماعی نفوذ و رسوخ کرده، با آگاه سازی آحاد جامعه در فراخوانی و جذب همیاری و مشارکت های مردمی و نیل به تثبیت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در اقشار آسب پذیر و آسیب دیده جامعه مثمر ثمر باشند، ما نیز به نوبه خودمان ضمن بهره برداری از ظرفیت های «جشنواره حسنات» در راستای آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه آرزوی موفقیت برای همه دست اندرکاران امر داریم.

ربعی در پایان پیام خود به جشنواره حسنات بیان داشت: امید داریم با تعمیم، بسط و گسترش مفاهیم و مصادیق والا و ارزشمد خیرجمعی و احسان و نیکوکاری بتوانیم در جهت تحقق جامعه ای سالم، پویا و خلاق و نیز بسترسازی توسعه اجتماعی و فرهنگی در میهن اسلامی مان سهمی به سزا داشته باشیم.