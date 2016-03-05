تجلیل از صدرعاملی دراختتامیه جشنواره حسنات/معرفی دبیرهنری جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، با حضور هنرمندان، مسئولان کشوری و استانی و هنرمندان شاخص کشور در سینما سپاهان اصفهان در حال برگزاری است.

در این مراسم نخستین جایزه ویژه مهربانی به یاد زاون قوکاسیان دبیر هنری فقید جشنواره به رسول صدرعاملی کارگردان فیلم های اجتماعی که به خبرنگار پرواز انقلاب (پرواز امام خمینی (ره) به ایران) نیز مشهور است اهداء شد و از وی به عنوان هنرمند خیر تجلیل به عمل آمد.

همچنین صدرعاملی به عنوان دبیر هنری جشنواره حسنات به جای مرحوم زاون قوکاسیان از سوی حسین ملایی رئیس جشنواره برگزیده شد.

در این مراسم از خانم زهرا بنیانیان مدیر موسسه خیریه صدیقین نیز تجلیل می‌شود.

در طول چهار روز برگزاری جشنواره، کارگاه های مختلف توسط اساتید فیلمساز، کارگردانان و همچنین بازیگران و کارگردانان برجسته سینمای ایران در چهار سالن سینمایی اصفهان برگزار شد.

اجرای ارکستر سمفونی اصفهان به رهبری و خوانندگی برادران دوقلوی سعیدی از ویژه برنامه های اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات بود. در اختتامیه پنجمین دوره جشنواره حسنات کارگردان قصه های مجید (کیومرث پوراحمد) و بازیگر نقش «مجید» (مهدی باقربیگی) حضور دارند.

گفتنی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیامی به پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات فرستاد که در این مراسم قرائت شد.