۴ کشته و زخمی در تیراندازی و انفجار در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع پلیس عراق روز جمعه از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر در انفجار دو بسته انفجاری و سپس تیراندازی که یک پست امنیتی در شمال بغداد را هدف گرفته بود، خبر داد.

این منبع گفت: دو بسته انفجاری روز جمعه در نزدیکی یک پست امنیتی ارتش و پلیس در منطقه الطارمیه در شمال بغداد منفجر شده و در پی آن به سمت این پست تیراندازی شد که به کشته شدن یک نظامی و مجروح شدن سه نفر دیگر منجر گردید.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: نیروهای مستقر در این پست با تیراندازی به سمت مهاجمان به عملیات جستجو و پاکسازی در منطقه نزدیک به حادثه پرداخته و زخمی ها را به منظور درمان به یک بیمارستان نزدیک منتقل نمودند.