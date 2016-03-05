به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ عباس واعظ طبسی رحمت الله علیه موجب تأسف و تأثر گردید.

این شخصیت عالیقدر با حضور شجاعانه در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی هدایت مردم خراسان را عهده دار بود و بعد از پیروزی انقلاب، یکی از چهره‌های تأثیرگذار بود که در نظام اسلامی نقش آفرینی کرده است و سالیان متمادی توفیق و افتخار خدمتگزاری در آستان مقدس امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و السلام را به عهده داشت و توانست با مدیریت عالی و بااخلاص کامل، خدمات شایسته‌ای انجام داده باشد و آن مرکز قدسی را به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام معرفی نماید که از الطاف آن حضرت بهره‌مند خواهد شد.

اینجانب این ضایعه مولمه را به پیشگاه مقدس مولاناحضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و مقام معظم رهبری دامت برکاته و حوزه‌های علمیه و مردم متعهد و ولایتمدار خراسان و بیت محترم آن فقید سعید تسلیت عرض نموده، علوّ مقام برای آن مرحوم از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.