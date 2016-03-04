به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، پیکر مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی صبح شنبه پس از تشییع در جوار بارگاه مطهر رضوی به خاک سپرده خواهد شد و در این مراسم، مقام معظم رهبری بر پیکر مطهر این مجاهد نستوه اقامه نماز خواهند کرد.

خاطرنشان می سازد پیش از این در قالب اطلاعیه ای از سوی آستان قدس رضوی، دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان و شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان، جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله واعظ طبسی اعلام شد.

مراسم تشییع آن فقید سعید روز شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح از حسینیه امام رضا علیه السلام واقع در خیابان شهید هاشمی نژاد، کوچه ناظر، به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.