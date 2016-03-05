به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌رضا ارزانی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنوار ملی فیلم کوتاه حسنات با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این جشنواره اظهار داشت: برگزاری جشنواره حسنات از جمله کارهای ارزشمند فرهنگی هنری است که در طول سال های اخیر نام اصفهان را در کشور برازنده کرده است.

وی با بیان اینکه دو دوره در کنار زاون قوکاسیان داور معنوی و محتوایی جشنواره بوده است، افزود: فقدان و عدم حضور زاون قوکاسیان در جشنواره حسنات بسیار مشهود است و جای خالی او در بین ما حس می شود؛ امیدواریم روح وی قرین رحمت باشد و راه پرفروغ وی در جشنواره حسنات امتداد پیدا کند.

دایره نیکوکاری محدود به یک کشور نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان پیشنهادی برای جشنواره حسنات در سال های آیند تاکید کرد: همه می دانیم دایره نیکوکاری محدود به یک کشور نیست و در همه فرهنگ ها و زبان ها این نیکوکاری سرمشق مهربانی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم مسئولان برگزاری جشنواره، برای سال آینده و یا در دو سال آینده، جشنواره حسنات را از سطح ملی به سطح بین المللی ارتقا دهند چراکه می توان از این ایده مشترک جهانی و از حضور افراد با نیت نیکوکاری از سراسر دنیا در جشنواره استفاده کرد.

حجت‌الاسلام ارزانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی نگاه های جامعه به نیکوکاری فردی است، اضافه کرد: نباید دایره حوزه نیکوکاری را محدود بدانیم؛ حوزه نیکوکاری یک حوزه وسیع است و تنها به کمک مالی با دیگران خلاصه نمی شود.

وی اضافه کرد: در این راستا باید نگاه خود را از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقا دهیم و بدین شکل دنیای وسیعی از حسنات در برابر دیدگان ما گشوده خواهد شد.

همچنین رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز در ادامه این مراسم در سخنانی کوتاه گفت: اصفهان شهر خیریه‌ها و امور خیر است و بر این اساس تجلیل از خیریه برتر در این جشنواره بسیار حایز اهمیت است و قدردانی خود را از این روند اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به اصفهان ایشان از من دربار محورهای توسعه استان پرسیدند و من کریدور علم و فناوری و گردشگری را به عنوان این محورها معرفی کردم.

اگر جایگاه هنر در اصفهان نباشد پس در کجاست

زرگرپور ابراز داشت: ایشان تاملی کرده و گفتند اگر جایگاه هنر در اصفهان نباشد پس در کجاست؛ بر این اساس حتما توسعه هنر در این شهر را مدنظر داشته باشید.

وی با باین اینکه توسعه هنر در اصفهان برای ما دارای اهمیت بسیاری است، گفت: ما خوشحالیم که جشنواره حسنات در اصفهان برگزار می شود و امیدواریم با حمایت های لازم از این جشنواره، این حرکت فرهنگی در سال های بعد به بهترین نحو ادامه پیدا کند.