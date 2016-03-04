پوتین: برگزاری انتخابات در سوریه مانعی در برابر صلح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین بعد از گفتگوی تلفنی پوتین با مقامات اروپا گفت: طرف روسی اعلام کرد که تصمیم مسئولان سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آوریل ۲۰۱۶، در راستای قانون اساسی این کشور صورت می گیرد و تاثیری بر اقدامات جاری در زمینه روند صلح ندارد.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور داده است انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ ۱۳ آوریل سال جاری (بیست و پنجم فروردین ۹۵) برگزار شود. سوریه هر چهار سال انتخابات پارلمانی برگزار می کند. آخرین انتخابات پارلمان سوریه در سال ۲۰۱۲ برگزار شد.

بر این اساس برای این دور از انتخابات پارلمانی سوریه بیش از ۱۱ هزار نفر از استان های مختلف این کشور نام نویسی کرده اند.

پارلمان سوریه ۲۵۰ کرسی دارد که اکثریت نمایندگان آن ائتلاف دولت هستند. بعد از نمایندگان اکثریت طرفدار دولت، جبهه اصلاحات قرار گرفته که ۸۲ کرسی از پارلمان را در اختیار دارد.