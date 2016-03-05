مصائب نفت برای دیدار با دانشگاه آزاد/ بازگشت بهنام فر به تاتامی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابتهای سوپر لیگ کاراته با شناخت چهار تیم برتر صعود کننده به مرحله دوم چهارم اسفندماه به پایان رسید و قرار است سه شنبه هفته جاری در مرحله نیمه نهایی دانشگاه آزاد با مناطق نفت خیز جنوب و صنعت برق هرمزگان با پاس قوامین به مصاف هم بروند.

تیم های برنده این دو دیدار عصر همان روز در دیدار پایانی به مصاف هم خواهند رفت و تیم های بازنده هم به صورت مشترک عنوان سوم را کسب خواهند کرد و دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد.

مناطق نفت خیز جنوب که از گروه دوم به عنوان تیم دوم صعود کرده برای حضور در مرحله نیمه نهایی با مشکلات فراوان مواجه است. فرید حقیقی و هادی صفی دو کاراته کای تاثیرگذار این تیم در دو بخش کاتا و کومیته با بخشنامه سازمان لیگ در خصوص ورزشکاران سرباز از ادامه همراهی این تیم بازماندند.

سعید فرخی سرگروه این تیم هم در تمرینات پنجشنبه گذشته به شدت آسیب دید و حضور در مرحله نیمه نهایی را از دست داد. همین مسائل باعث شد تا کادر فنی نفتی ها به فکر چاره باشند.

تنها راه باقی مانده برای نفتی ها حضور مهران بهنام فر مربی این تیم روی تاتامی لیگ است. نفتی ها در ابتدای فصل نام بهنام فر را به عنوان مربی بازیکن به سازمان لیگ معرفی کرده اند و وی نیز به لحاظ بدنی اعلام کرده توانایی حضور در میدان را دارد.

بهنام فر که چند سالی است از تیم ملی خداحافظی کرده آخرین بار سال ۹۳ روی تاتامی لیگ مبارزه کرد و حالا بعد از دو سال یکبار دیگر شاهد حضور این کاراته کای عنوان دار در میدان مبارزه خواهیم بود.

هفته پایانی رقابتهای سوپر لیگ کاراته سه شنبه ۲۰ اسفندماه در سالن غدیر تهران برگزار می شود.