۷ کمیته استقبال از نوروز در دزفول تشکیل شد

فرهاد جاموسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی جلسات و پیگیری های انجام گرفته مقرر شد تا به منظور آمادگی برای خدمات دهی به مهمانان نوروزی هفت کمیته استقبال از نوروز توسط شورای شهر و شهرداری دزفول تشکیل شود که این امر انجام شد.

وی، اولین کمیته را کمیته حمل و نقل شامل اتوبوسرانی، تاکسیراني و مديريت ترمینال بزرگ دزفول برشمرد و افزود: تشکیل و راه اندازی آژانس گردشگری برای گردش مسافران در سطح شهر توسط تاکسی ها، نظافت، رنگ آمیزی و تعمیر شکستگی صندلی ها و وسایل موجود در پایانه مسافربری دزفول، تشکیل کلاس آموزشی برای رانندگان، نظارت بر نحوه فروش و بهداشت غرفه های مواد خوراکی ترمینال، تامین روشنایی و تهیه تابلوهای گردشگری برای آگاهی مسافران در محل ترمینال از جمله وظایف این کمیته بوده که بسیاری از آنها انجام شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر دزفول با بیان اینکه کمیته دوم، کمیته امداد و نجات با مديريت سازمان آتش نشانی شهرستان است، تصریح کرد: در این کمیته مقرر شده تا در تمام کمپ های نوروزی شهر اکیپ امداد و نجات مستقر شوند و در حریم رودخانه نیز گروه های نجات غریق حضور داشته باشند.

جاموسي عنوان کرد: کمیته سوم ایمنی و ترافیک درون شهری با مديريت واحد ترافیک است که وظایف این کمیته در هشت بند از جمله روان سازی ترافیک شهری، رنگ آمیزی ایستگاه های پلیس، فراهم کردن تسهیلات تردد برای مسافران به ویژه در ترمینال، خط کشی معابر و پیاده روها، کنترل و چک کردن تابلوهای سطح شهر از نظر انحرافی و یا پنهان شدن، رفع شکستگی تابلوها، رنگ آمیزی و بازسازی تابلوهای رانندگی و خیابان ها و استقرار کیوسک نظامی در مناطق شلوغ تفریحی تعیین شده است.

وی گفت: چهارمین کمیته مربوط به هماهنگی امور شهرداری های مناطق سه گانه است که هماهنگی برای ساماندهی بازارچه های شهرداری، صدور دستور توقف برای تمام حفاری ها از اول اسفند تا پایان تعطیلات، هماهنگی با جایگاه های سوخت برای نظافت سرویس های بهداشتی، بازدید از مبلمان شهری برای رفع خرابی ها، پاکسازی حریم جاده ها و ورودی های شهر، نظارت، رسیدگی و تکمیل تابلوهای معرفی مسیرها از جمله وظایف این کمیته است.

این عضو شورای شهر دزفول اضافه کرد: در این کمیته یک پیمانکار نیز تعیین شده تا بازدید و بررسی سرویس های بهداشتی تمام پارک ها را در جهت نظافت و رفع کمبود ها انجام دهد، ضمن اینکه آماده باش گروه های امداد و نجات آتش نشانی، برنامه ریزی برای کشیک ایام نوروز، رسیدگی به وضعیت آبخوری ها، اخطار به مالکیت ساخت و سازها برای جمع نخاله های ساختمانی و آمادگی سازمان خدمات موتوری برای شستشوی تمام خیابان ها ازدیگر وظایف کمیته هماهنگی امور شهرداری ها است.

جاموسي با بیان اینکه تمام درخت های سطح شهر نیز هرس شده اند، افزود: صدهزار شاخه گل در مناطق مختلف شهر کاشته شده و نظافت و تامین روشنايي تمام پارک ها نیز انجام پذیرفته، ضمن اینکه مقرر شده تا در هر پارک یک کشیک مستقر شود.

وی در ادامه پنجمین کمیته را کمیته اسکان و رفاه با هماهنگی معاونت های شهري و روابط عمومی های شهرداری های مناطق سه گانه دزفول برشمرد و گفت: آماده سازی کمپ ها و محل هاي مجاز استقرار مهمانان نوروزی، ساماندهی چادرهای مسافرتی مهمانان، رسیدگی به وضعیت امکانات کمپ های نوروزی شهرداری، ایجاد عابربانک در کمپ ها، ایجاد غرفه های صنایع دستی و میراث فرهنگی، ایجاد سرویس های بهداشتی ویژه معلولان دراین کمپ ها و نظارت و کنترل درجمع آوری زباله ها در سه شیفت از جمله وظایف اصلی این کمیته است.

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر دزفول اظهار کرد: ششمین کمیته مربوط به خدمات بهداشت و محیط زیست است که وظیفه نظارت بر عرضه مستقیم مواد غذایی در پارک ها، کنترل وضعیت بهداشت و جلوگیری از روشن شدن مواد آتش زا در پارک ها و مکان های تفریحی را برعهده دارد.

جاموسي در ادامه هفتمین کمیته را کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و امور فرهنگی عنوان کرد وگفت: در این کمیته ۲۰ هزار نقشه راهنما، بروشور، پلاکارد و تراکت های محیطی به منظور معرفی جاذبه های گردشگری شهر برای مسافران تهیه شده است.