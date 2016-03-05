مهدی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه ۵۶ درصد از اراضی استان زنجان ملی بوده و در معرض تخریب هستند، اظهار کرد: سالانه ۵۷ درصد از اراضی ملی به خاطر زراعت و ۲۵ درصد نیز با ورود غیراصولی دام تخریب میشود.
وی به عوامل مهم تخریب منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: هفت درصد توسط آتشسوزی، پنج درصد توسط بهرهبرداری بیرویه از معادن، چهار درصد توسط پروژههای عمرانی و دو درصد نیز توسط آفات و بیماریها نابود میشود.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان زنجان با تأکید بر اینکه مدیریت منابع طبیعی باید مستقل از جهاد کشاورزی، قوی و توانمند باشد، گفت: آبوخاک از منابع طبیعی مهم و تجدید پذیر است و هر آنچه که انسان در خلق آن دخالت نداشته باشد منابع طبیعی محسوب میشود.
طاهری به وجود بالغبر دو هزار و ۷۵۰ هکتار باغ شهر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در راستای تولید محصولات کشاورزی باید ظرفیت منابع در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدشده در استان مازاد بر نیاز است.
وی تصریح کرد: تحقیقات نشان میدهد که محصولات تولیدی استان زنجان جزو پاکترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان زنجان افزود: خوشبختانه در استان و با همکاری همیاران طبیعت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به خوبی در حال تقویت است.
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