آیت الله طبسی به مسایل وقف و اصول شرعی بسیار مقید بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور‌‌محمدی شامگاه جمعه در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت الله واعظ طبسی در محل حسینیه امام رضا(ع) در مشهد شخصیت آیت الله واعظ طبسی در امر وقفیات را شخصیتی مقید نسبت به مسایل وقف دانست و ابراز کرد: ایشان همیشه می فرمود که هیچ گاه از وقف نامه ها عدول نمی کنم چرا که مردم باید بدانند حرمت وقف‌نامه‌ها باید حفظ شود و ما هر آنچه در وقف‌نامه‌ها نوشته شده رعایت می‌کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به مدیریت کارآمد آیت الله طبسی در آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: ایشان با مدیریت صحیح خود تسهیلات بسیاری را برای زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) فراهم کرد.

وی ادامه داد:‌ آیت الله واعظ طبسی توانست با مدیریت خود منابع آستان قدس را به خوبی صرف رونق، جذابیت و راحتی بیشتر زائران و مجاوران رضوی را داشته باشد.

حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: ایشان آستان قدس رضوی را با نظافت، ‌ شکوه و احترام خاصی به زائران و مجاوران حضرت مدیریت می کرد و هر شخصی که به مشهد می‌آید ملکوتی بودن این شهر و بارگاه منور رضوی را حس می‌کند.

وی برخورد همراه با احترام و عزت خدام امام رضا(ع) با زائران و مجاوران را از دلایل مدیریت صحیح و کارآمد آیت الله طبسی دانست.

وزیر دادگستری آیت الله واعظ طبسی را دارای شخصیتی مقید به اصول اسلام و نظام دانست و اظهار کرد: آیت الله واعظ طبسی شخصیتی متعبد و مقید به مسائل دینی بود.

وی با اشاره به اینکه آیت الله واعظ طبسی در راه مبارزه با رژیم پهلوی از هیچ فداکاری و تلاشی دریغ نکرد، افزود: ایشان در راه دفاع از انقلاب با تمام وجود ایستاد و مواضع امام خمینی و مقام معظم رهبری را با قاطعیت حمایت کرد.