۱۶ کشته در حمله افراد مسلح به خانه سالمندان در عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان محلی اعلام کردند ۴ فرد مسلح به خانه سالمندان در محله «شیخ عثمان» عدن حمله کرده و بعد از کشتن نگهبان وارد محوطه آن شدند و به صورت بی هدف اقدام به شلیک کردند.

یک منبع گفت که مهاجمان مسلح از عناصر تروریستی داعش هستند که طی ماه های گذشته نفوذ آنها در عدن گسترش یافته است. منبع دیگری که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری آلمان گفت: افراد مسلح که احتمال می رود وابسته به القاعده هستند به خانه سالمندان در شهر عدن حمله کردند و ۱۶ نفر از جمله ۴ پرستار را به قتل رساندند.

منبه مذکور افزود: افراد مسلح بعد از حمله فرار کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

عربستان با ائتلاف ۹ کشورعربی منطقه از ششم فروردین سال جاری حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرد تا منصور هادی رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن انقلابیون یمنی که امنیت شهرهای این کشور را تأمین می کنند، جلوگیری کند.

در نتیجه حملات بی امان عربستان ناامنی اکثر مناطق یمن را فرا گرفته است و همین امر باعث شده است تروریست های مسلح وابسته به القاعده و داعش از خلأ موجود برای نفوذ به شهرهای مختلف یمن از جمله عدن استفاده کرده و دست به اقدامات تروریستی بزنند.