۲۲ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی لرستان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حذف نقاط حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی لرستان اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون ۲۲ نقطع حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی استان حذف شده است.

وی بیان داشت: پیش از این تعداد نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی لرستان ۶۸ مورد بوده است.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر لزوم رفع نقاط حادثه خیز در سطح جاده های لرستان برای کاهش تصادفات رانندگی ادامه داد: در این راستا کار شناسایی، آشکار سازی و همچنین حذف این نقاط در سطح محورهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ چغلوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تابستانی پلیس راه در سطح محوهای مواصلاتی استان عنوان کرد: با اجرای این طرح و اقامات صورت گرفته در قالب آن ما شاهد کاهش ۲۰ درصدی تصادفات در سطح جاده های لرستان بوده ایم.