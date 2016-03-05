  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۲

رئیس پلیس راه لرستان:

۲۲ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی لرستان حذف شد

۲۲ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی لرستان حذف شد

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان از حذف ۲۲ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حذف نقاط حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی لرستان اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون ۲۲ نقطع حادثه خیز در سطح محورهای مواصلاتی استان حذف شده است.

وی بیان داشت: پیش از این تعداد نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی لرستان ۶۸ مورد بوده است.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر لزوم رفع نقاط حادثه خیز در سطح جاده های لرستان برای کاهش تصادفات رانندگی ادامه داد: در این راستا کار شناسایی، آشکار سازی و همچنین حذف این نقاط در سطح محورهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ چغلوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تابستانی پلیس راه در سطح محوهای مواصلاتی استان عنوان کرد: با اجرای این طرح و اقامات صورت گرفته در قالب آن ما شاهد کاهش ۲۰ درصدی تصادفات در سطح جاده های لرستان بوده ایم.

کد مطلب 3572434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها