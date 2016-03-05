خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهریور ماه امسال بود که جشنواره تئاتر فجر، بخش استانی در استان البرز و به میزبانی کلان‌شهر کرج برگزار شد مشکلات قد و نیم قد هنر به ویژه کمبودها در این حوزه باعث شد که شاهد برخی اعتراض ها از سوی هنرمندان و علاقمندان هنر تئاتر باشیم.

کمبود فضا برای تمرین، کمبود تجهیزات نورپردازی، نارسایی در سیستم تهویه هوای سالن های محل اجرا از جمله مشکلاتی بود که برگزاری این جشنواره را با چالش‌هایی مواجه کرد.



در این زمینه صمد چینی فروشان پیشکسوت تئاتر و عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر در گفتگو با مهر اظهار کرد: یکی از مهترین مشکلات فعالان عرصه تئاتر، نبود فضای کافی و مناسب است.



وی افزود: احداث و راه اندازی تئاتر شهر در زمان خودش که به ۵ سال پیش باز می گردد، اقدام خوبی محسوب می شد و هنوز هم کاربردی است اما نه برای جذب تماشاگر بلکه فضایی برای تمرین در میان فعالان این حوزه و فضای درخوری برای استقرار انجمن تئاتر کرج است.

به گفته پیشکسوت تئاتر البرزی در واقع تئاتر شهر کرج مجموعه‌ای در خور شان استان نیست و نمی‌تواند نیازهای این حوزه را پوشش دهد وی با اشاره به اینکه محل استقرار تئاتر شهر باید در دید عموم و در رفت آمدهای روزمره مردم و عبور انبوه جمعیت باشد بیان کرد: این مجموعه باید در دید عموم باشد تا بتواند مخاطب خود را جذب کند.



این هنرمند پیشکسوت با اشاره به اینکه هیچ راه و امکانی برای جلب و جذب تماشاگران عام تئاتر و مردمان ساکن این شهر وجود ندارد، یادآور شد: هنرمندان فعال این عرصه تنها قادر هستند خانواده های خودشان را به تماشای تولیداتشان بنشانند و در فعالیت هایشان مشارکت بدهند.



چینی فروشان در ادامه گفت: مجموعه تئاتر شهر در کرج به دلیل استقرار در یک منطقه دور افتاده فعالیت هنری را به شکل محفلی و درون خانوادگی کرده و هیچ راهی برای کشش تماشاگر عامه ساکن نقاط مختلف شهر به این مجموعه وجود ندارد.



وی اضافه کرد: تئاتر یک ابزار فرهنگی و هنری برای اصلاح است و رشد فرهنگ یک ضرورت اجتناب ناپذیر، که مسئولان باید به این مهم توجه کافی داشته باشند.

چینی فروشان در ادامه به نشست هنرمندان با استاندار اشاره کرد و گفت: در این نشست به ضرورت تشکیل شورایی با عنوان «شورای مشورتی هنر» تاکید شد و مورد استقبال استاندار قرار گرفت.

این هنرمند تئاتر البرزی با تاکید بر اینکه استان البرز یکی از مستعدترین استان های کشور در حوزه جرم است، گفت: با تشکیل شورای مشورتی هنر که در آن هنرمندان شاخص و پیشکسوت حضور دارند و با نگاهی تیزبینانه مشکلات فرهنگی استان را طرح و مورد بررسی قرار می دهند مسئولان می توانند به راه حل ها و راهبردهای فرهنگی لازم، پایدار و پویا برای اصلاح وضعیت فرهنگی استان و شهر کرج دست پیدا کنند.

هنرمند باید امکان گفتگو با مردم را داشته باشد

وی سرنوشت تحصیل کرده‌های تئاتر و جوانان استان را وابسته به دقت نظر و توجه جدی و ویژه مدیریت فرهنگی استان دانست و گفت: آینده نه فقط جوانان هنرمند فعال در حوزه تئاتر بلکه همه جوانان البرزی در گرو درک عمیق این واقعیت است که نبود تئاتر پویا لطمه فرهنگی بزرگی برای آینده جامعه محسوب می شود.



چینی فروشان در ادامه با اشاره به اینکه تئاتر می تواند آرام بخش و وحدت آفرین باشد، گفت: با توجه به توانایی های نهفته در هنر تئاتر باید فضای مناسبی برای هنرمندان این عرصه برای ارتباط با عامه مردم به وجود آید چرا که هنرمند تئاتر با وجود شرایطی نامناسب، زمانی که در پستوی محله دور افتاده قرار می گیرد امکان گفتگو با شهر و مردم را پیدا نمی کند .



وی در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه طی سال های اخیر علی رغم مطالعات انجام شده و افزایش افراد تحصیل کرده در حوزه تئاتر استان البرز با تحول و رشد قابل توجه ای مواجه نیستیم، گفت: هنرمندان تئاتر البرزی امکان اینکه در میان مردم مورد داروی قرار بگیرد را نداشته و تنها در میان خانواده خود قضاوت و دیده شده اند.