استاندار خرسان رضوی از عموم مردم خراسان دعوت بعمل آورد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم وداع با آیت الله واعظ طبسی در حسینیه امام رضا(ع) مشهد اظهار کرد: مراسم تشییع و تدفین مرحوم آیت الله واعظ طبسی فردا شنبه پانزدهم اسفند ماه ساعت ۹ صبح از میدان شهدا با حضور مسئولان عالی نظام و تنی چند از سران سه قوه برگزار می شود.

وی در همین راستا از عموم شهروندان، زائران و مجاوران، ائمه جمعه و جماعات و علمای حوزه های علمیه، اساتید، مدیران، کارمندان، فرهنگیان و روسای سازمان ها و نهادها، کسبه، بازاریان و اصناف دعوت کرد در این مراسم شرکت کنند و قدرشناسی خود از خادمان صدیق کشور را در عالی ترین شکل ممکن به منصه ظهور برسانند.

استاندار اظهار کرد: این مجاهد نستوه و عالم ربانی سابقه ی بیش از ۵۰ سال مبارزهآ استقامت و ایستادگی را در پرونده خود داشت.

رشیدیان بیان کرد: آیت الله طبسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر عهد و پیمان خود با انقلاب، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری استوار بود و در این مسیر بدگویی ها و تهمت های زیادی را تحمل کرد اما ذره ای از اصول خود کوتاه نیامد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر آیت الله واعظ طبسی شامگاه جمعه در حسینیه امام رضا(ع) مشهد مقدس با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.