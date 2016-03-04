سانحه دلخراش در ملارد/تلفات پلی که ماه ها رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پل عابری که قرار بود در سه راه اندیشه تعبیه و استقرار یابد، پس از ماه ها بلاتکلیفی در حاشیه خیابان، در نهایت منجر به حادثه ای تلخ شد که یک کشته بر جای گذاشت.

غروب جمعه برخورد یک دستگاه پراید با پل مذکور یک کشته بر جا گذاشت.

حادثه امروز نتیجه سوء مدیریت است

رضا مومیوند یکی از شهروندان ساکن در این شهرستان که از نزدیک شاهد این حادثه بود در گفتگو با خبرنگار مهر و در تشریح سانحه مذکور اظهار داشت:خودروی پراید به دلیل عدم نصب علائم هشدار و نبود مانع در مقابل پل، با سرعت نه چندان بالایی به پل برخورد کرد و این حادثه تلخ رقم خورد.

وی افزود: این حادثه نتیجه سو مدیریت مسئولان این منطقه است، زیرا مدت ها از رها شدن این پل در حاشیه خیابان می گذرد اما هیچ اقدامی برای نصب آن صوت نگرفت و در نهایت منجر به این سانحه تلخ شد.

چه اصراری به رها کردن پل کنار خیابان بوده است

مریم فراهانی یکی از ساکنان منطقه مارلیک در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد:اگر قرار بود این پل نصب نشود، چرا آن را از انبار خارج و به این محدوده منتقل کرده اند.

وی افزود:حادثه مذکور نتیجه مدیریت نامناسب مسئولان شهر ملارد است که پس از انتقال پل و گذشت ماه ها همچنان بصورت بلاتکلیف در حاشیه خیابان رها شده است.

فراهانی عنوان کرد: اگر قرار بود اقدامی بر روی این پل انجام نشود، چه اصراری به انتقال و استقرار آن به این شکل در حاشیه خیابان بوده است.

سازه رها شده بصورت مناسبی مهار نشده بود

سروان عباس مهرپور فرمانده راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این سانحه عنوان کرد: سازه مذکور از مردادماه در این محدوده قرار گرفته و با وجود مکاتباتی که با شهرداری ملارد مبنی به جابجایی پل مورد اشاره داشتیم، اما بنا به دلایلی که ما از آن بی اطلاع هستیم، اقدام خاصی در این خصوص انجام نشد.

وی افزود:علت حادثه به صوت دقیق مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی مستلزم بررسی بیشتر خواهد بود، اما آنچه که مبرهن است، سازه مورد اشاره به نحو مطلوبی زیر بلوک نیوجرسی مهار نشده و این امر می تواند یکی از دلایل سانحه به شمار رود.

رئیس راهنمایی رانندگی شهرستان ملارد یادآور شد: سرعت مجاز در این محور ۵۰ کیلومتر در ساعت است، اما با عنایت به عدم وجود خط ترمز، نمی توانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص سرعت خودرو داشته باشیم.